Encuentros con asteroides en 2026: todos los asteroides que pasarán cerca de la Tierra

La Tierra es como un barco navegando en el océano del espacio. En el cosmos hay millones de rocas de diferentes tamaños que también viajan alrededor del Sol: los asteroides. De vez en cuando, algunas pasan relativamente cerca del planeta; cuando esto ocurre, se habla de “aproximaciones cercanas”.

En el año 2026 se espera que varias docenas de estos asteroides se acerquen a la Tierra. Lo más importante es que ninguno representa una amenaza para nuestro planeta. Según las previsiones de los astrónomos y de las agencias espaciales, todos tienen una calificación de riesgo de impacto de cero. ¿Qué visitantes habrá este año? Veamos.

Enero: un mes muy activo

El año comienza con varios encuentros cercanos, principalmente con asteroides pequeños. La cronología es la siguiente:

8 de enero . Un asteroide pequeño (como una casa pequeña) pasará muy cerca, a solo 0,66 veces la distancia a la Luna (253.794 Km).

. Un asteroide pequeño (como una casa pequeña) pasará muy cerca, a solo 0,66 veces la distancia a la Luna (253.794 Km). 15 de enero . Varios asteroides del tamaño de un autobús (unos 30 metros) pasarán a distancias de entre 1 y 3 veces la distancia lunar (de 384,400 km a 1.153.200 km).

. Varios asteroides del tamaño de un autobús (unos 30 metros) pasarán a distancias de entre 1 y 3 veces la distancia lunar (de 384,400 km a 1.153.200 km). 17 de enero . Uno de los más cercanos del mes. Una roca del tamaño de un camión pasará a apenas 0,53 distancias lunares (unos 205,000 km).

. Uno de los más cercanos del mes. Una roca del tamaño de un camión pasará a apenas 0,53 distancias lunares (unos 205,000 km). 20 de enero. Este día pasará uno de los asteroides más grandes del mes, con un tamaño estimado similar al de un campo de fútbol (unos 100 metros). Sin embargo, la distancia será de más de 11 veces la distancia a la Luna (4.228.400 Km).

Febrero, marzo y abril

En febrero, un asteroide muy pequeño (como un automóvil) pasará a casi 3 distancias lunares (1.153.200 km). En marzo, otro de tamaño similar se acercará a unas 2,4 distancias lunares (922.560 km).

El 14 de abril se presentará el encuentro más cercano del año. Un asteroide del tamaño de una piscina olímpica podría pasar extremadamente cerca de la atmósfera terrestre.

Los cálculos actuales indican que no impactará. Sin embargo, su órbita se vigilará con especial atención debido a su proximidad.

Verano, otoño e invierno

En junio, un asteroide del tamaño de un avión pasará a una distancia segura. En agosto, otro de los más grandes del año, que podría medir hasta 160 metros (como dos estadios), se acercará, pero nunca estará más cerca de 1,75 distancias lunares (672.700 Km).

En octubre, dos asteroides pequeños, de entre 3 y 14 metros, realizarán acercamientos notables. El más cercano podría pasar a apenas 0,22 distancias lunares (unos 85.000 km) a finales de mes.

El año termina con el paso de un asteroide del tamaño de una casa a una distancia de poco más de 1 distancia lunar (384.400 km).

Nada de qué preocuparnos

Aunque se dice que estos asteroides pasan “cerca” en términos astronómicos, las distancias son enormemente grandes y seguras. Por lo tanto, no hay ningún motivo de preocupación en 2026.

Hay miles de astrónomos profesionales y aficionados, junto con programas de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), que monitorean el cielo cada noche. Cualquier asteroide que se acerque se descubre; su trayectoria se calcula con años, incluso décadas, de antelación.

También hay que tomar en cuenta que la humanidad ya está trabajando en cómo proteger la Tierra. La misión DART de la NASA, que en 2022 logró alterar la órbita de un asteroide, fue una prueba exitosa de que tenemos la tecnología para desviar una amenaza real en el futuro, si fuera necesario.

Una gran oportunidad

Los encuentros con asteroides son, ante todo, una ilustración de la dinámica de nuestro sistema solar. Son oportunidades para que los científicos estudien estos restos de la formación de los planetas y afinen sus técnicas de observación. La Tierra sigue siendo un lugar seguro en el cosmos.

¿De que forma se acerca un asteroide a la tierra? ¿por qué razón?

Cuando se dice que un asteroide se acerca a la Tierra, mucha gente se imagina una roca gigante viniendo directa a nosotros en plan película de catástrofes Pero la realidad es bastante menos dramática (y más interesante).

¿Cómo se acerca realmente un asteroide a la Tierra?

Primero lo básico: los asteroides no “apuntan” a la Tierra. Ellos van a lo suyo, orbitando alrededor del Sol. La mayoría siguen órbitas elípticas, o sea, trayectorias ovaladas, no círculos perfectos.

La Tierra también gira alrededor del Sol. Y a veces pasa esto: las dos órbitas coinciden en el mismo sitio y en el mismo momento. Cuando eso ocurre, el asteroide pasa relativamente cerca y decimos que “se aproxima”.

Pero ojo:

No suele venir de frente

No frena ni cambia de rumbo para venir a por nosotros

para venir a por nosotros Simplemente cruza la zona por donde también pasa la Tierra

Es más bien como dos coches en una rotonda gigante cósmica que pasan cerca sin chocarse.

¿La gravedad tiene algo que ver?

Cuando un asteroide pasa cerca, entra en la zona de influencia gravitatoria de la Tierra. Eso puede provocar pequeños cambios en su trayectoria:

La Tierra puede desviarlo ligeramente.

Puede cambiar un poco su órbita futura.

A veces sale “empujado” y la próxima vez pasa más lejos.

Esto no significa peligro inmediato. De hecho, muchas veces la gravedad terrestre ayuda a que no vuelva a acercarse tanto.

Algo parecido pasa con las sondas espaciales cuando usan la gravedad de los planetas para impulsarse, pero aquí ocurre de forma natural.

¿Acercarse significa peligro real?

Casi nunca. De hecho:

“Cerca” en astronomía puede ser millones de kilómetros

Muchos asteroides pasan a 20, 30 o más veces la distancia de la Luna

La mayoría son pequeños y totalmente inofensivos

Organismos como la NASA monitorizan miles de estos objetos todo el tiempo. Calculan sus órbitas, corrigen datos y revisan si hay algún riesgo, incluso con décadas de anticipación.

