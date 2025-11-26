Preocupación entre los científicos: no dan crédito a lo que han encontrado dentro de un supervolcán de Italia

Los supervolcanes son fenómenos naturales temidos por su capacidad destructiva y la dificultad para predecir su comportamiento. En Europa, uno de los más preocupantes se encuentra a unos 1.000 kilómetros de España, en el sur de Italia. Los Campos Flégreos, situados en la zona metropolitana de Nápoles, han alertado a los científicos debido a señales alarmantes de actividad en las últimas semanas. Aunque se ha monitorizado constantemente, este supervolcán de Italia ha comenzado a mostrar comportamientos inesperados que podrían ser una advertencia de posibles peligros para la región.

Los Campos Flégreos han sido históricamente uno de los sistemas volcánicos más vigilados del mundo, debido a su enorme potencial destructivo y la densidad de población que habita en sus alrededores. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los investigadores en los últimos meses es un aumento en la emisión de azufre y un hallazgo inquietante dentro del cráter del volcán, específicamente en el Lago de Averno. La aparición de peces muertos en el lago ha sido uno de los signos más alarmantes, lo que ha llevado a los científicos a intensificar sus investigaciones, intentando desentrañar la relación entre este fenómeno y la actividad volcánica que podría estar ocurriendo bajo la superficie.

Alerta por el supervolcán de Italia

El reciente aumento de las emisiones de azufre en los Campos Flégreos ha sido el principal foco de los estudios realizados por científicos italianos y de otras instituciones internacionales. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), en colaboración con universidades como la de Palermo y la de Cambridge, se ha detectado una notable liberación de gases volcánicos en las fumarolas del cráter de la Solfatara. Este tipo de actividad es común en volcanes activos, pero lo que ha preocupado a los investigadores es la cantidad de azufre liberada, un gas asociado con la presencia de magma cerca de la superficie terrestre.

Los gases magmáticos analizados indican que el magma podría estar ascendiendo desde profundidades de entre seis y nueve kilómetros, lo que indica que algo está cambiando en el interior del volcán. La liberación de azufre puede ser un indicio de que el sistema volcánico está atravesando una fase de mayor presión interna, lo que podría ser una señal temprana de una futura erupción. Aunque los expertos aún no pueden predecir cuándo ocurrirá este evento, el aumento de las emisiones es una señal que no se puede ignorar.

Los peces muertos

El hallazgo de decenas de peces muertos en el Lago de Averno, situadi dentro del cráter del supervolcán, ha sido uno de los eventos más alarmantes en los últimos meses. Los científicos sugieren que la alta concentración de azufre en el agua podría haber causado la muerte de los peces, ya que este gas es altamente tóxico y puede desoxigenar el agua a medida que se disuelve en ella.

El aumento en los niveles de azufre en el lago parece estar directamente relacionado con la actividad volcánica que se está produciendo en el cráter de la Solfatara. A medida que el magma asciende y genera más presión en las capas profundas de la tierra, los gases volcánicos, como el azufre, son liberados no sólo a la atmósfera, sino también hacia las aguas del lago.

Actividad sísmica

Uno de los aspectos más preocupantes es el incremento de la actividad sísmica en la región de los Campos Flégreos. En menos de 24 horas, se registraron más de 50 temblores, lo que es un indicativo de que el sistema volcánico está experimentando una presión interna considerable. Este fenómeno, conocido como bradisismo, se caracteriza por el ascenso y descenso del terreno debido a los cambios en la presión subterránea, y es una de las principales señales de que un volcán podría estar en una fase de reactivación.

El bradisismo ha sido un fenómeno observado en la región de los Campos Flégreos en ocasiones anteriores, pero el número y la intensidad de los temblores recientes son motivo de preocupación. El ascenso y hundimiento del terreno pueden causar alteraciones en las infraestructuras de la zona y aumentar el riesgo de desastres naturales si la actividad volcánica progresa. Este tipo de movimientos sísmicos también puede estar relacionado con el ascenso del magma y la liberación de gases, lo que sugiere que el supervolcán está atravesando una fase de mayor actividad que podría culminar en una erupción.

El supervolcán de Italia nos recuerda que, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, la naturaleza sigue siendo impredecible. El aumento de la actividad volcánica, la liberación de azufre y los temblores frecuentes son señales de que algo está cambiando en el sistema volcánico. Aunque no hay indicios inmediatos de una erupción, la constante vigilancia y la preparación de la población son cruciales para reducir los riesgos. Los científicos continuarán monitorizando este fenómeno para anticipar cualquier cambio importante y, si es necesario, tomar las medidas adecuadas para proteger a la población local.