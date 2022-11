Por primera vez, desde que al mundo le ha sacudido la fiebre de los objetos voladores no identificados (es decir, ovnis), hay un proyecto científico para investigar esos fenómenos aéreos que no se han podido identificar. Para ello, se creó un grupo de estudio en la NASA sobre ovnis que pretende comenzar a dar respuestas sobre avistamientos, hasta los momentos, inexplicables.

Este estudio empezará la última semana de octubre de 2022, y los resultados, positivos o negativos, se publicarán en 2023. Será el primer informe completo y científico sobre estos fenómenos, tan comunes en la cultura popular.

Formación del grupo de estudio en la NASA sobre ovnis

Este equipo, hasta ahora independiente, está formado por 16 personas de diverso perfil profesional, entre ellos, biólogos, astrofísicos, diplomáticos, ingenieros de inteligencia artificial y un astronauta, famoso por ser la persona con más horas en el espacio exterior (340), el norteamericano Scott Kelly.

También participarán Anamaria Berea, Paula Bontempi, Nadia Drake, Federica Bianco, Karlin Toner, Shelley Wright, Reggie Brothers, Mike Gold, Jen Buss, David Grinspoon, Warren Randolph, Matt Mountain, Joshua Semeter y Walter Scott.

Este es el primer paso para dar con alguna explicación sobre estos avistamientos, que tradicional y popularmente se han atribuido a razones extraterrestres.

Mente abierta

Tras lo ocurrido con el “caso Roswell” el 2 de julio de 1947, cuando un objeto que no pudo identificarse chocó con un rancho cercano a Roswell, Nuevo México, la imaginación y las teorías conspirativas han tenido un extraordinario alimento.

El ejército de Estados Unidos declaró en el momento que había sido un globo meteorológico, pero el interés se volvió más intenso a finales de los 70, cuando comenzaron a correr rumores de que en realidad eran “objetos voladores no identificados”, ovnis, que Estados Unidos mantenía en secreto.

Más allá de todas estas historias, lo cierto es que sí ha habido avistamientos que hasta ahora no tienen una explicación científica. Por eso, los profesionales del grupo de estudio en la NASA sobre ovnis quieren comprender lo que sucede en los cielos terrestres y llegar a conclusiones científicas, que permitan explicar esos misteriosos eventos.

Los ufólogos se han dado a la tarea de esparcir ideas sobre posibles naves extraterrestres y de alienígenas que estarían en poder del ejército norteamericano. Ideas que encuentran cada vez más eco entre la población neófita, aunque no entre la científica.

En todo caso, este grupo de estudio en la NASA sobre ovnis está dispuesto a investigar los fenómenos aéreos no identificados, aunque, como podrás imaginar, no tienen, hasta ahora, ninguna evidencia científica de que el origen de los fenómenos sea extraterrestre.