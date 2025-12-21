Experimentos de física fáciles para hacer con niños en Navidad: divertidos y seguros

La temporada navideña ofrece la oportunidad perfecta para explorar los principios científicos de una manera práctica y divertida. Enseguida te damos una selección de experimentos fáciles y seguros.

Experimentos para niños

El globo eléctrico

Materiales : un globo y un suéter de lana (o tu propio cabello seco).

: un globo y un suéter de lana (o tu propio cabello seco). Procedimiento : infla el globo y frótalo vigorosamente contra la lana durante unos 20 segundos. Después, acércalo a una pared: se pegará por sí solo.

: infla el globo y frótalo vigorosamente contra la lana durante unos 20 segundos. Después, acércalo a una pared: se pegará por sí solo. Aprendizaje: al frotar, se transfieren electrones al globo, dándole una carga eléctrica estática. Esta carga atrae a la pared, que tiene una carga neutra, a través de la “inducción electrostática”.

La bola giratoria

Materiales : una bola ligera del árbol de Navidad y un cordel de unos 50 cm.

: una bola ligera del árbol de Navidad y un cordel de unos 50 cm. Procedimiento : ata la bola al cordel. Hazla girar en un círculo vertical por encima de la cabeza. Al alcanzar suficiente velocidad, notarás que la bola no cae ni siquiera cuando pasa por la parte superior del círculo.

: ata la bola al cordel. Hazla girar en un círculo vertical por encima de la cabeza. Al alcanzar suficiente velocidad, notarás que la bola no cae ni siquiera cuando pasa por la parte superior del círculo. Aprendizaje: la fuerza centrípeta, generada por la tensión del hilo al girar, es mayor que la fuerza de gravedad que tira de la bola hacia abajo en ese punto.

El cohete químico

Materiales : una botella de plástico pequeña, un corcho que la tape, vinagre, bicarbonato de sodio y un trozo de papel de cocina.

: una botella de plástico pequeña, un corcho que la tape, vinagre, bicarbonato de sodio y un trozo de papel de cocina. Procedimiento : vierte 3-4 cucharadas de vinagre en la botella. Envuelve una cucharada de bicarbonato en el papel, formando un paquetito. Inserta rápidamente el paquetito en la botella y tapa firmemente con el corcho. Coloca la botella boca abajo en el suelo y retrocede. El “cohete” despegará.

: vierte 3-4 cucharadas de vinagre en la botella. Envuelve una cucharada de bicarbonato en el papel, formando un paquetito. Inserta rápidamente el paquetito en la botella y tapa firmemente con el corcho. Coloca la botella boca abajo en el suelo y retrocede. El “cohete” despegará. Aprendizaje: la reacción química entre el vinagre (ácido) y el bicarbonato (base) produce dióxido de carbono (CO₂) a gran velocidad. El gas empuja hacia abajo y, por la tercera ley de Newton (acción-reacción), la botella es impulsada hacia arriba.

El árbol de Navidad

Materiales : un vaso alto transparente, agua, aceite de oliva, miel (o jarabe espeso) y pequeños objetos como una uva, un corcho, una moneda o una canica.

: un vaso alto transparente, agua, aceite de oliva, miel (o jarabe espeso) y pequeños objetos como una uva, un corcho, una moneda o una canica. Procedimiento : vierte con cuidado los líquidos en capas: primero la miel, luego el agua y finalmente el aceite. Deja caer suavemente los objetos y observa en qué capa se detiene cada uno.

: vierte con cuidado los líquidos en capas: primero la miel, luego el agua y finalmente el aceite. Deja caer suavemente los objetos y observa en qué capa se detiene cada uno. Aprendizaje: cada líquido y objeto tiene una densidad diferente (masa por unidad de volumen). Los objetos menos densos flotarán en el líquido; los más densos, se hundirán.

La vela que bebe agua

Materiales : una vela corta, un plato, agua coloreada con unas gotas de colorante alimenticio y un vaso de vidrio.

: una vela corta, un plato, agua coloreada con unas gotas de colorante alimenticio y un vaso de vidrio. Procedimiento : coloca la vela encendida en el centro del plato y vierte un poco de agua coloreada alrededor. Cubre la vela con el vaso. Verás cómo la llama se apaga y, al mismo tiempo, el agua sube dentro del vaso.

: coloca la vela encendida en el centro del plato y vierte un poco de agua coloreada alrededor. Cubre la vela con el vaso. Verás cómo la llama se apaga y, al mismo tiempo, el agua sube dentro del vaso. Aprendizaje: la llama consume el oxígeno del aire atrapado dentro del vaso, lo cual reduce la presión interna. La presión atmosférica mayor del exterior empuja entonces el agua hacia arriba, dentro del vaso, para equilibrar la diferencia.

El papel que reta al agua

Materiales : un vaso, un trozo de papel de cocina o servilleta y un recipiente con agua.

: un vaso, un trozo de papel de cocina o servilleta y un recipiente con agua. Procedimiento : arruga el papel y colócalo firmemente en el fondo del vaso, asegurándote de que quede ajustado. Sumerge el vaso boca abajo en el recipiente con agua, manteniéndolo totalmente vertical. Sácalo. El papel permanecerá seco.

: arruga el papel y colócalo firmemente en el fondo del vaso, asegurándote de que quede ajustado. Sumerge el vaso boca abajo en el recipiente con agua, manteniéndolo totalmente vertical. Sácalo. El papel permanecerá seco. Aprendizaje: el aire atrapado dentro del vaso ocupa espacio y ejerce presión, impidiendo que el agua entre y moje el papel.

El adorno “embrujado”

Materiales : un globo inflado y frotado (como en el experimento 1) y pequeños trozos de papel de aluminio o papel metálico de envolver regalos.

: un globo inflado y frotado (como en el experimento 1) y pequeños trozos de papel de aluminio o papel metálico de envolver regalos. Procedimiento : frota el globo para cargarlo y acércalo a los trocitos de papel. Estos saltarán y se adherirán al globo. Puedes pegar primero los papelitos a una rama del árbol y usar el globo para hacer que “bailen” desde la distancia.

: frota el globo para cargarlo y acércalo a los trocitos de papel. Estos saltarán y se adherirán al globo. Puedes pegar primero los papelitos a una rama del árbol y usar el globo para hacer que “bailen” desde la distancia. Aprendizaje: la carga eléctrica estática del globo atrae objetos ligeros y neutros, como los trozos de papel, demostrando la fuerza de la electricidad estática.

Otras ideas

Un experimento muy útil para hablar de acción y reacción consiste en construir un pequeño “cohete” con una pajilla y un globo. Basta con tensar un hilo entre dos sillas, introducir la pajilla y pegar allí el globo inflado, sin dejar escapar el aire. Cuando los estudiantes sueltan la boquilla, el aire sale hacia atrás y la pajilla avanza rápidamente. Es una oportunidad para analizar qué fuerza impulsa el movimiento y proponer pequeñas comparaciones: ¿cambia algo si el hilo es más largo?, ¿y si el globo es más grande? Así se introduce la experimentación de manera espontánea.

Para trabajar la presión del aire, una botella de plástico y un huevo duro sin cáscara bastan. Se calienta ligeramente el interior de la botella con agua tibia y se coloca el huevo sobre la boca. Al enfriarse el aire, disminuye la presión interna y el huevo es empujado hacia adentro. El efecto suele sorprender, y eso abre espacio para repasar cómo se comportan los gases con la temperatura. Es una experiencia sencilla, aunque requiere supervisión adulta por el uso de calor.

Estas actividades favorecen la formulación de hipótesis, la comparación de resultados y el gusto por la investigación, elementos esenciales para un aprendizaje significativo.

Lecturas recomendadas

Pirámide de actividad física para niños

Experimentos de ciencia para primaria