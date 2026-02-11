Cúmulos abiertos destacados febrero 2026: M44, M45 y más para aficionados

Febrero puede ser frío, no vamos a negarlo. Pero si te gusta mirar el cielo, este mes compensa con creces el abrigo extra. Las noches son largas, el aire suele estar bastante estable y el cielo invernal está cargado de objetos fáciles y agradecidos. Entre ellos, los cúmulos abiertos son auténticos protagonistas: brillantes, extensos y perfectos tanto si estás empezando como si ya llevas tiempo con el telescopio.

Si quieres completar tu planificación mensual, puedes combinar estos objetos con otras propuestas interesantes como las Doble estrellas fáciles de ver febrero 2026.

Y tampoco está de más revisar los Eventos astronómicos febrero 2026 para cuadrar tus salidas con las fases lunares o alguna conjunción llamativa.

¿Por qué los cúmulos abiertos enganchan tanto?

Un cúmulo abierto es, básicamente, un grupo de estrellas jóvenes que nacieron juntas y todavía siguen relativamente unidas. No son bolas compactas como los globulares; aquí las estrellas están más dispersas, más “sueltas”, lo que los hace muy vistosos en telescopios pequeños y, sobre todo, en prismáticos.

Además, muchos son visibles incluso desde entornos urbanos si el cielo no está demasiado contaminado. Y eso siempre se agradece.

M45 – Las Pléyades, el clásico que nunca falla

Empezamos fuerte con M45, en la constelación de Tauro. Las Pléyades son ese pequeño grupo de estrellas azuladas que mucha gente identifica sin saber siquiera que tiene nombre propio.

A simple vista ya llaman la atención, pero cuando las miras con prismáticos la cosa cambia. De repente aparecen más estrellas, el conjunto gana profundidad y, si el cielo es bueno, incluso puedes intuir algo de la nebulosidad que las rodea.

Consejo práctico: no uses demasiados aumentos. Es un objeto grande, y cuanto más campo abarques, mejor se disfruta. Es perfecto para empezar la noche con buen sabor de boca.

M44 – El Pesebre, una sorpresa en Cáncer

M44, también conocido como el Pesebre, se encuentra en la constelación de Cáncer. A simple vista, desde un cielo oscuro, parece una manchita difusa. Pero en cuanto sacas los prismáticos… magia.

Decenas de estrellas aparecen repartidas de forma amplia y luminosa. Es uno de esos objetos que no necesitan grandes aperturas para impresionar. De hecho, con telescopio conviene usar oculares de gran campo para no “recortar” el cúmulo.

En febrero alcanza buena altura en el cielo nocturno, así que es un objetivo cómodo y muy agradecido.

M35 – Rico y lleno de matices

Nos vamos ahora a M35, en Géminis. Este cúmulo ya tiene más “chicha”. Con un telescopio de 100 o 130 mm empiezas a notar una buena cantidad de estrellas, algunas más brillantes, otras más débiles, creando un efecto muy interesante.

Lo mejor es que, muy cerca, se encuentra otro cúmulo más compacto (NGC 2158), que aparece como una pequeña nube granulada. Compararlos en la misma sesión es un planazo para entender cómo cambian las estructuras dentro de este tipo de objetos.

El trío de Auriga: M36, M37 y M38

En Auriga tienes tres cúmulos casi en fila que merece la pena recorrer uno tras otro: M36, M37 y M38.

Cada uno tiene su carácter:

M36 es compacto y relativamente brillante.

M37 es el más poblado, más “denso”, casi abrumador con aumentos medios.

M38 es más disperso y tiene formas curiosas dependiendo del ocular.

Hacer la ruta completa es casi obligatorio en febrero. Son fáciles de localizar y permiten jugar con diferentes aumentos para ver cómo cambia la imagen.

NGC 2244 – En el corazón de la Roseta

NGC 2244, en Monoceros, forma parte de la región de la Nebulosa Roseta. Aunque la nebulosa necesita filtros y cielos más oscuros para apreciarse bien, el cúmulo en sí es accesible con telescopios modestos.

Sus estrellas jóvenes iluminan el gas que las rodea, y eso le da un contexto espectacular. Es un paso más allá respecto a los cúmulos más evidentes, pero sin volverse complicado.

¿Qué equipo necesitas realmente?

La buena noticia es que febrero 2026 no exige un observatorio portátil. Prismáticos 10×50 ya son suficientes para disfrutar M44 y M45. Un telescopio de 80–100 mm cubre la mayoría de los objetivos mencionados sin problema.

Si estás valorando opciones, puedes consultar esta guía de Telescopios recomendados febrero 2026.

Recuerda algo importante: en cúmulos abiertos, el campo amplio suele ser más valioso que la potencia extrema.

Consejos que marcan la diferencia

Evita noches con Luna brillante. El contraste baja mucho.

Da tiempo a tus ojos para adaptarse a la oscuridad.

Empieza siempre con bajo aumento y luego prueba a subir un poco.

Alterna cúmulos con dobles o planetas para que la sesión sea más variada.

Propuesta sencilla para una noche de febrero

Arranca con M45 nada más anochecer. Pasa por el trío de Auriga. Salta a M35 en Géminis. Observa M44 cuando esté alto y cómodo. Si el cielo acompaña, intenta NGC 2244.

Con eso tienes una sesión completa, equilibrada y muy disfrutable. No hace falta complicarse demasiado: un buen abrigo, algo de planificación y ganas de mirar hacia arriba. El cielo invernal hace el resto.

Lecturas recomendadas

Formación y evolución de cúmulos globulares

Cúmulos de galaxias