Los científicos no salen de su asombro: crean gotas oculares con semen de cerdo para tratar el cáncer de ojo

Unas gotas oculares hechas con semen de cerdo pueden ayudar a tratar el cáncer de ojo, la ciencia avanza a una velocidad que deja a los propios científicos en shock. Estamos viviendo unos tiempos en los que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que la biología o la medicina avanzase a toda velocidad gracias a una serie de terapias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero son una realidad.

El cerdo es uno de los animales que se está usando para realizar determinados experimentos que pueden acabar por convirtiéndose en el comodín usado para algunos tratamientos que requieren un alto nivel de compatibilidad. Hemos asistido a un trasplante de órganos a un humano con material genético modificado para la ocasión de cerdo y ahora parece que también pueden ser esenciales en determinados tratamientos que pueden cambiar por completo nuestra salud. Se abre la puerta a la esperanza a un cáncer que no es de los más frecuentes hoy en día, pero puede llegar a serlo en un futuro en el que existirán este tipo de tratamientos que parten de estos animales.

No salen de su asombro los científicos

Los científicos y medio mundo no salen de su asombro ante la llegada de un tratamiento que puede revolucionar para siempre la forma de enfrentarnos a algunas enfermedades. De la propia naturaleza se obtienen una serie de elementos que desde siempre se han usado en medicina.

Las plantas o incluso determinados animales actual como medicamentos en algunas culturas antiguas o en la medicina tradicional china. Algo que nos indica que estamos ante elementos que tienen una serie de peculiaridades que deberemos empezar a ver llegar a nuestro día a día.

Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una novedad plena que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos días en los que cada detalle cuenta.

Buscamos la manera de curar determinadas enfermedades de tal manera que descubramos tratamientos lo menos invasivos posibles. Que sean capaces de curar sin hacer nada más que encontrar una serie de elementos que van de la mano. Es hora de conocer lo que nos puede estar esperando en breve con un tratamiento que puede sorprendernos.

Crean gotas oculares con semen de cerdo para tratar el cáncer ocular

El cáncer ocular puede tratarse con una base que puede sorprender en estos días, un semen de cerdo puede ser la base de unas gotas oculares que pueden ser esenciales. Es momento de conocer un poco más esta revolución que llega de la mano de unos expertos que pueden darnos alguna que otra sorpresa.

La revista Science publica este estudio que nos dice que: «Los exosomas, a pesar de su promesa como portadores de fármacos para cruzar barreras biológicas, siguen siendo poco explorados para el suministro ocular posterior no invasivo. Aquí, demostramos que los exosomas derivados del semen (SEV) penetran eficazmente en las barreras oculares, debido a su expresión del factor de crecimiento epidérmico, que media la interrupción reversible de la unión estrecha. Los SEV llegan al segmento posterior a través de las vías corneales y conjuntivales duales. Usando esto, diseñamos gotas para los ojos FA-SEV@CMG, donde las SEV se modifican con ácido fólico (FA) y se cargan con un sistema nanocima (CMG) compuesto de puntos de carbono, dióxido de manganeso y glucosa oxidasa. Esta gota para los ojos aprovecha la excelente capacidad de penetración de los SEV y el efecto de focalización de la FA para mejorar la administración de medicamentos a las células de retinoblastoma (RB)».

Siguiendo con la misma explicación: «La CMG internalizada induce un estrés oxidativo intenso, interrumpe el equilibrio de autofagia-apoptosis y desencadena la autodestrucción de las células RB. In vivo, FA-SEVs@CMG inhibe eficazmente el crecimiento de RB mientras preserva la función retiniana. Este trabajo establece la primera plataforma basada en SEV para la administración no invasiva del segmento posterior, ofreciendo una estrategia transformadora para tratar enfermedades oculares posteriores».

Este tratamiento puede cambiarlo todo: «En la barrera epitelial, facilitada por la composición proteica única de los SEV. Basándose en este hallazgo, desarrollamos una formulación de gotas para los ojos, FA-SEVs@CMG, modificando los SEV con ácido fólico (FA) y encapsulando el sistema de nanocima CMG. FA-SEVs@CMG aprovecha la excelente capacidad de penetración habilitada por los SEV y el efecto de focalización de FA para mejorar sustancialmente la administración de medicamentos a las células RB. Una vez internalizado, el sistema CMG induce un estrés oxidativo intenso, cambiando la autofagia de un protector de homeostasis celular a un amplificador de muerte celular y activando la vía apoptótica extrínseca, lo que en última instancia conduce a la autodestrucción de las células RB. Los estudios in vivo en ratones modelo RB revelan que FA-SEVs@CMG suprime efectivamente el crecimiento tumoral mientras preserva la función retiniana, destacando el potencial de los SEV como una estrategia terapéutica no invasiva que preserva la visión».