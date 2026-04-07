Adiós al eyeliner negro: la tendencia elegante y natural que realza la mirada y ya usan Zendaya y Miley Cyrus

En un momento en el que el maquillaje parece debatirse entre la naturalidad absoluta y los looks más creativos, hay tendencias que logran colarse en ambos mundos. La tendencia elegante y natural que realza la mirada es el delineador rojo. Aunque durante años el negro y el marrón han sido los tonos indiscutibles para enmarcar la mirada, en los últimos meses el rojo ha empezado a ganar protagonismo, impulsado en gran parte por celebrities como Zendaya, que lo ha lucido en alfombras rojas y eventos recientes con una naturalidad sorprendente.

Lejos de resultar excesivo o complicado, este tipo de eyeliner tiene algo magnético: transforma la expresión sin necesidad de recargar el maquillaje. Además, encaja con una corriente cada vez más presente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde los vídeos virales muestran formas sencillas de incorporar color a la rutina diaria. Lo interesante es que no hace falta renovar por completo el neceser; muchas veces basta con reinterpretar productos que ya tenemos. Así, el delineador rojo se convierte en una puerta de entrada a estilos más atrevidos, pero perfectamente aplicables al día a día.

La tendencia elegante y natural que realza la mirada

El auge del eyeliner rojo no es casual. En los últimos años, la industria de la belleza ha apostado por ampliar la paleta de colores más allá de los tonos neutros, y el rojo ha encontrado su espacio como alternativa sofisticada.

Zendaya ha sido una de las figuras clave en esta transición, apostando por delineados sutiles en tonos rojizos que aportan profundidad sin endurecer la mirada.

A esto se suma el impacto de las redes sociales. En TikTok, numerosos creadores de contenido han demostrado que el rojo no solo es viable, sino que puede favorecer a distintos tonos de piel. Este tipo de vídeos, con millones de visualizaciones, han contribuido a desmontar la idea de que el rojo en los ojos puede dar un aspecto cansado o irritado.

Cómo adaptarlo a tu maquillaje diario

Una de las claves del éxito de esta tendencia es su versatilidad. No es necesario lanzarse directamente a un delineado gráfico para sumarse a ella. De hecho, los expertos recomiendan empezar con pequeños toques de color, como aplicar rojo en el lagrimal o en la esquina externa del ojo.

Otra opción sencilla consiste en trazar una línea muy fina a ras de pestañas y difuminarla ligeramente. Esto suaviza el impacto del color y lo integra mejor en el conjunto del maquillaje. Según IML Clinic, es importante tener en cuenta la sensibilidad de la piel del contorno de ojos y utilizar productos adecuados para evitar irritaciones.

Un truco inesperado: usar el perfilador de labios

Uno de los aspectos más comentados en redes es la posibilidad de utilizar un delineador de labios rojo como alternativa al eyeliner. Aunque pueda parecer poco convencional, muchos lápices labiales están formulados con ingredientes aptos para su uso en distintas zonas del rostro.

Eso sí, conviene asegurarse de que el producto sea seguro para el área ocular y aplicar previamente una base o prebase de sombras para mejorar la fijación. Este truco no solo permite ahorrar, sino también experimentar con el color sin necesidad de comprar un producto específico.

Diferentes formas de llevar la tendencia elegante y natural que realza la mirada

El delineador rojo admite múltiples interpretaciones, lo que lo convierte en una tendencia adaptable a distintos estilos. Para quienes buscan un look discreto, basta con añadir un ligero halo rojizo alrededor del ojo y difuminarlo con un pincel suave.

En cambio, quienes prefieren un acabado más llamativo pueden optar por un eyeliner gráfico o un cat eye marcado. También funciona especialmente bien en la línea de las pestañas inferiores, combinado con sombras en tonos rosados o neutros que equilibren el conjunto.

Qué tener en cuenta antes de probarlo

Aunque es una tendencia accesible, hay ciertos aspectos que conviene considerar. El rojo puede intensificar visualmente el enrojecimiento natural de los ojos, por lo que se recomienda utilizar gotas lubricantes si se tiene sensibilidad ocular.

Asimismo, la elección del tono es fundamental. Los rojos con subtonos cálidos suelen resultar más favorecedores, mientras que los más fríos pueden requerir un mayor equilibrio con el resto del maquillaje.

Según la Comisión Europea y sus directrices sobre productos cosméticos, es esencial utilizar productos certificados que garanticen la seguridad en su aplicación.

El delineador rojo no es solo una moda pasajera, sino una muestra de cómo el maquillaje evoluciona hacia propuestas más libres y experimentales. Lejos de limitarse a ocasiones especiales, este toque de color puede integrarse con naturalidad en la rutina diaria, aportando un giro inesperado a la mirada sin perder elegancia.