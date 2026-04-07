El Ayuntamiento de Palma suspende la licencia para vender en el mercado al agresor de Pere Garau

El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de forma cautelar la licencia para vender en el mercado municipal de Pere Garau al autor de la agresión homófoba a otro vendedor y ha condenado de manera rotunda lo ocurrido.

Ante la gravedad de los hechos, el área de Mercados del Ayuntamiento ha elaborado un informe basado en el atestado de la Policía Local de Palma. En consecuencia, el Consistorio suspenderá de forma cautelar la posibilidad de que el autor de la agresión lleve a cabo la actividad de venta en mercados municipales.

En concreto, la agresión homófoba sucedió la semana pasada supuestamente por parte de otros comerciantes del mismo mercado. Según denunció un amigo de la víctima en redes sociales, los presuntos autores pegaron al vendedor a la vez que le insultaban por su orientación sexual, «al grito de maricón», apuntó su compañero.

Asimismo, dado que el puesto donde ejerce la venta el autor de las agresiones pertenece a otro titular, este será reubicado en el mercado como medida preventiva.

Una vez finalicen las diligencias policiales, el Ayuntamiento evaluará si es necesario adoptar otras medidas adicionales que puedan afectar a otras personas implicadas.

El regidor de Función Pública, Seguridad Ciudadana, Civismo y Mercados, Llorenç Bauzá, y la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, han asistido este martes a la concentración organizada en apoyo a la víctima, trasladando personalmente el respaldo del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento y poniéndose a su disposición para lo que pueda precisar.

En este sentido, Bauzá ha mostrado su apoyo total a la víctima y ha condenado rotundamente «cualquier acto de odio o discriminación», subrayando que se trata de hechos «que no tienen cabida en una sociedad democrática, diversa e inclusiva, y que no representan a la ciudadanía de Palma».

Asimismo, el Consistorio palmesano subraya la importancia de denunciar cualquier agresión o conducta discriminatoria como paso fundamental para su erradicación y reafirma su compromiso con una Palma inclusiva y libre de odio.