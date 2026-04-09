Los científicos no dan crédito: descubren que los abejorros tienen una capacidad propia de los humanos rarísima en cerebros tan pequeños

Los abejorros tienen una capacidad propia de los humanos, los científicos no dan crédito ante lo que han descubierto, una habilidad rarísima para cerebros tan pequeños. El tamaño no importa en una naturaleza que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que deberemos empezar a pensar en una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos ni imaginado.

A medida que vamos conociendo a la propia naturaleza, somos conscientes de lo afortunados que somos. Convivimos con animales que realmente pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que quizás vamos a ser conscientes de lo que puede pasar cuando nos comparamos con algunos seres de otro tamaño. Nadie podría haber imaginado que este tipo de elementos pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de conocer en primera persona un descubrimiento que nos puede dejar en shock y tiene a los abejorros como protagonistas.

No dan crédito los científicos

Los científicos no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de conocer en primera persona este cambio de ciclo que podría acabar siendo esencial en unos días en los que cada detalle cuenta.

Este tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, con algunas novedades que pueden acabar siendo esenciales. Es momento de poner en práctica algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante.

Los científicos no dan crédito a algo que han descubierto hace muy poco y que realmente nos sitúa a la altura de un animal tan aparentemente, insignificante, como un abejorro puede compartir más con el ser humano de lo que nunca hubiéramos pensado.

Estos animales que han acabado siendo la antesala de algo más, con la mirada puesta a un descubrimiento que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en este camino hacía un destino que puede acabar siendo muy diferente a cómo lo hubiéramos esperado.

Este descubrimiento de la capacidad común entre abejorros y humanos lo cambia todo

Puede cambiarlo todo este descubrimiento que pone en el punto de mira a unos abejorros que tienen más en común con los humanos de lo que realmente nunca hubiéramos ni imaginado. Es hora de saber un poco mejor qué nos puede esperar en estos días que tenemos por delante.

Tal y como explica un reciente artículo de la revista Science: «Los humanos son bien conocidos por apreciar el ritmo, sobre todo en la música y la danza. Sin embargo, el ritmo, en forma de presentación regular de estímulos, está presente en muchos aspectos del mundo natural, y podríamos esperar que ocurra en otras especies. Sin embargo, hasta ahora, solo se ha identificado formalmente en unas pocas aves y mamíferos, especies de aprendizaje en gran parte vocal. Zeng et al. ahora muestran que los abejorros pueden discriminar un patrón rítmico incluso a través de tempos e entradas sensoriales. Esto sugiere que tal habilidad puede tener profundas raíces evolutivas. —Sacha Vignieri».

Siguiendo con la misma explicación: «La percepción del ritmo flexible y abstracto sustenta la música humana, la danza y el habla, pero hasta ahora, solo se ha demostrado en unas pocas aves y mamíferos. En este trabajo, mostramos que los abejorros también forman representaciones de ritmo abstracto robustas. Las abejas que vuelan libremente aprendieron a discriminar dos secuencias arbitrarias de luces intermitentes repetidas, equilibradas para evitar el uso de cualquier señal local. Las abejas reconocieron con éxito estos patrones rítmicos aprendidos a nuevos, más rápidos y más lentos. Las abejas entrenadas en patrones vibratoriales transfirieron su aprendizaje a patrones de luz intermitente equivalentes, demostrando la percepción del ritmo crossmodal».

Un cambio de ciclo que abre la puerta a una serie de descubrimientos esenciales: «Estos hallazgos sugieren que el cerebro de un insecto puede codificar y generalizar patrones temporales complejos arbitrarios, lo que sugiere que la percepción del ritmo abstracto puede surgir de arquitecturas neuronales relativamente simples y apunta a raíces evolutivas profundas para una cognición de ritmo general de dominio a través de los animales».

Unos pequeños animales que podrían ser grandes músicos, parece que conocen este ritmo que la música nos hace seguir. Una coordinación de sonidos y, en definitiva, un lenguaje abstracto que estos animales podrían conocer. Este tipo de descubrimientos, ponen en juego a unos animales de los que sabemos poco, las abejas tienen una capacidad de organización que sorprende a más de uno y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.