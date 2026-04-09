Patricia Conde acusa a ‘La Isla de las Tentaciones’ de «manipular» y cuenta cómo se «guioniza»: «Dale caña o te echamos»

Patricia Conde no ha evitado meterse en un jardín para elogiar a las producciones de ficción, a las que ha comparado con los realities, con una mención especial a La Isla de las Tentaciones (LIDLT), emitido en Telecinco. La presentadora ha cargado contra el programa por estar «guionizado» y hacer de un reality un «mentirity», y ha explicado cómo, según ella, se «manipula» el contenido.

La presentadora ha apuntado que le gusta tanto «la ficción real» porque sabe que «en estos formatos, en los que el reality es mentirity, el colaborador más agresivo tiene a un director detrás diciendo dale caña o te echamos». En ese sentido, también ha apuntado otro tipo de programas en los que «el tertuliano político de izquierdas a lo mejor es de derechas». Por ello, ha indicado, como espectadora opta siempre por las series, las películas o los documentales, «porque ya que vamos a ver una mentira, lo montas bien, lo elaboras un poquito».

En ese contexto, Patricia Conde ha dado algunos datos con los que ha hecho alusión a La Isla de las Tentaciones. Ha mencionado cómo se dan indicaciones a los concursantes para que salgan «corriendo por la playa, gritando como loco»: «Que se te da muy bien esto, eres un gran actor». La referencia a la escena viral de Montoya es obvia. «Y la gente se lo cree», ha lamentado en una entrevista en el podcast El sentido de la birra.

«A mí cuatro tíos dándose besos en una playa no me sorprende nada, no me divierte», ha comentado. Patricia Conde ha criticado que, como espectadora, no le gusta que le «mientan de esa manera tan cutre». Tan «cutre», insiste, que resulta artificial: «No me trago una historia en la que tienes que decir a un señor ‘venga, que me aburro, dale caña’, y lo hace porque si no, no le pagan. O ‘fulanito, por qué no te enrollas con ésta, que como es la novia del otro nos va a dar mucha audiencia’».

Precisamente el pasado domingo, Telecinco anunció la fecha en la que se empezará a emitir la nueva edición de La Isla de las Tentaciones. El famoso reality, del que se alimentan también otros programas de la cadena -como Supervivientes-, regresará el próximo lunes 13 de abril con 5 nuevas parejas. La 10ª edición tendrá tres entregas semanales -lunes, martes y miércoles- con las que se intentarán exprimir sus buenos resultados en audiencia.