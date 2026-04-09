Los cetreros no dan crédito al milagro que ha sucedido con un águila liberada en España: ya tiene crías

Lo que ha sucedido con un águila liberada en España sorprende a todos, los cetreros no dan crédito. La protección de la naturaleza es algo que debemos empezar a tener en consideración en especial en un territorio como el nuestro que posee una riqueza natural sin precedentes. Es un lugar del planeta con algunas peculiaridades que sorprenden hasta a los propios expertos que no dudan en hacer posible lo imposible. Pese a que el ser humano ha ido ocupando gran parte del territorio, sabemos cómo conseguir un extra de buenas sensaciones con la ayuda de unos animales que vuelven con fuerza.

El milagro que ha sucedido con un águila que había sido liberada en España, pone los pelos de punta y abre la puerta a la esperanza. De tal forma que consigue ofrecernos algunos detalles de un cambio radical que hasta el momento no sabíamos. Los cetreros se han sentido especialmente orgullosos de la introducción de un águila que ha sido liberada y ha podido reproducirse, con lo cual, aumente las posibilidades de obtener un extra de buenas sensaciones. Estaremos ante una serie de cambios que pueden ser claves.

No dan crédito los cetreros ante este milagro

El milagro llega de la mano de una especie de puede darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Cuando descubrimos que unas águilas que en principio pueden estar en peligro de extinción, cobran de nuevo vida y lo hacen con una implantación que llega de fuera.

Las aves son las especies que más se han visto perjudicadas por la llegada del ser humano en algunos puntos del país. No es fácil que se reproduzcan en un lugar en el que se sienten amenazados o pueden empezar a ver algunos cambios de tendencia que aparecen casi sin avisar.

Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de ciclo que llega a toda velocidad y que puede acabar representando un importante milagro. Estamos ante la llegada de un animal en un punto del país que puede acabar siendo lo que nos dará cierta sorpresa inesperada.

Estos días en los que realmente podremos volver a tener la esperanza de ver a una especie volver sobre sus pasos e incluso reproducirse, esta vez sí, gracias a un ser humano que conoce bien la manera de hacer posible lo imposible.

Ya tiene crías esta águila liberada

El grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat da la importante noticia: «Por primera vez una de las águilas de Bonelli o perdiceras que han sido liberadas en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca) ha iniciado la reproducción. Se trata de la hembra «Buera», que procede de la provincia de Granada y que, tras ser cedida por la Junta de Andalucía, se liberó en 2023. El macho con el que está emparejada se llama «Boreal» y es un ejemplar silvestre. Esta pareja ha empezado a incubar su puesta en el entorno del parque natural, dentro de la comarca del Somontano de Barbastro, lo cual supone un importante hito para el denominado proyecto Bonelli Aragón. Con objeto de reforzar la población de la especie en territorio aragonés, en 2022 se puso en marcha este proyecto, basado en la liberación de ejemplares en la sierra de Guara gracias a la colaboración entre el Gobierno de Aragón, la empresa Repsol y la asociación conservacionista GREFA».

Una buena noticia que llega después de años de esfuerzo hasta conseguir este importante resultado: «A partir de los años ochenta del siglo pasado ha habido una fuerte regresión en las poblaciones de águila de Bonelli en muchas zonas de España y Europa, incluyendo a Aragón, donde esta especie está catalogada como «En peligro de extinción». Dentro de esta comunidad autónoma, es en la provincia de Huesca donde su situación es más acuciante, con un riesgo muy alto de desaparecer. Entre 2022 y 2025 se han liberado 34 águilas de Bonelli en Guara mediante la técnica de “jaula-hacking”, que conlleva un periodo previo de aclimatación de varias semanas de duración para los ejemplares que van a ser soltados en un recinto especial construido en la propia zona de liberación. Para seguir sus movimientos todas las aves liberadas van dotadas de un emisor GPS. Este dispositivo también ha sido colocado a otras seis águilas de Bonelli que no han pasado por la jaula-hacking, ya que fueron marcadas bien en su nido cuando eran pollos o ya adultas previa captura. Por lo tanto, los ejemplares incorporados al proyecto desde su inicio ascienden a cuarenta (23 machos y 17 hembras)».

Una incubación que espera ver a esas crías en breve que se convertirán en un motivo de orgullo de este parque natural que vuelve a tener vida.