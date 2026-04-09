La FFIB inaugura el I Congreso sobre Violencia en el Deporte con una llamada firme a la unidad y el respeto

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha inaugurado la mañana de este jueves el I Congreso sobre Violencia en el Deporte, una cita histórica que ha reunido en Palma a representantes institucionales y expertos del ámbito jurídico, deportivo y social.

El acto de apertura ha contado con las intervenciones del presidente de la FFIB, Jordi Horrach; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; la vicepresidenta del Govern, Antònia Estarellas; y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, quienes han coincidido en la necesidad de combatir la violencia desde la educación, la prevención y la firmeza institucional, según detalla la Federación en un comunicado.

Durante su intervención, Horrach ha lanzado un mensaje claro y contundente: «El fútbol —y el deporte en general— debe ser un espacio seguro, de valores y de convivencia. No podemos permitir que la violencia tenga cabida en aquello que debe unirnos como sociedad».

Horrach ha destacado, además, que este congreso supone «un punto de inflexión» en la lucha contra cualquier tipo de conducta violenta en el deporte balear, reafirmando el compromiso de la federación con una política activa y permanente en este ámbito.

En la jornada han intervenido ponentes de primer nivel, que han aportado una visión transversal del fenómeno de la violencia en el deporte. Entre ellos, la ex futbolista internacional Virginia Torrecilla, ejemplo de superación y valores, quien ha emocionado a los asistentes con una intervención cargada de humanidad, poniendo en valor el respeto, la resiliencia y el papel del deporte como herramienta de transformación social.

También han participado Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF; Alfonso Díaz, CEO del RCD Mallorca; y Jordi Aparisi, director de la asesoría jurídica de la RFEF, quienes han abordado diferentes perspectivas sobre la problemática de la violencia y la necesidad de una respuesta coordinada y contundente.

El congreso continuará esta tarde a partir de las 16:30 horas con dos ponencias de gran nivel. El ex boxeador profesional Jero García ofrecerá la charla Detrás del golpe, mientras que el conferenciante Emilio Duró abordará cómo afrontar la adversidad desde una perspectiva positiva.

Con este congreso, la FFIB reafirma su compromiso de liderar una estrategia integral contra la violencia en el deporte, promoviendo una cultura basada en el respeto, la convivencia y los valores.