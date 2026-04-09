Parece ficción pero es real: un científico guarda 11 caracoles en 1991 y ahora están regresando a los bosques de Hawái

Algunas historias de conservación parecen improbables incluso para los propios científicos que las protagonizan. El regreso del caracol arbóreo hawaiano Achatinella fuscobasis pertenece a esa categoría. Lo que hoy comienza a suceder en los bosques de O’ahu es la reintroducción de una especie considerada extinta en la naturaleza. Esto es el resultado de más de medio siglo de investigación, cría en cautiverio y estrategias diseñadas para enfrentar uno de los problemas más complejos de la biodiversidad moderna: las especies invasoras.

La situación a comienzos de los años noventa era crítica. Los caracoles arbóreos de Hawái, un grupo de moluscos endémicos que evolucionaron durante millones de años en el archipiélago, estaban desapareciendo a un ritmo alarmante. La principal causa no era la pérdida directa de hábitat, sino la introducción de depredadores que el ecosistema local nunca había tenido que enfrentar.

Entre esos invasores se encontraban ratas, camaleones de Jackson y un depredador especialmente devastador: el caracol lobo rosado, una especie carnívora introducida décadas atrás con la intención de controlar otras plagas agrícolas. El resultado fue exactamente el contrario. Este molusco comenzó a devorar a los caracoles nativos, provocando una de las crisis de biodiversidad más graves del archipiélago.

En ese contexto, el investigador Michael Hadfield, de la Universidad de Hawái, tomó una decisión que hoy se considera histórica. En el año 1991 recolectó los últimos once ejemplares conocidos de Achatinella fuscobasis que quedaban en O’ahu. El objetivo no era estudiar una especie condenada, sino intentar algo más ambicioso: salvarla.

El programa de conservación que siguió no fue rápido ni sencillo. Los caracoles arbóreos tienen ciclos de reproducción lentos y poblaciones naturalmente reducidas, lo que hace que cualquier intento de recuperación requiera décadas de trabajo.

Los ejemplares rescatados fueron mantenidos en instalaciones controladas donde los científicos recrearon cuidadosamente las condiciones de humedad, temperatura y alimentación de los bosques hawaianos. El proceso fue lento, pero constante. Generación tras generación, la población creció hasta alcanzar cerca de mil individuos en 2024. Ese número no significa que la especie esté fuera de peligro, pero sí representa algo que durante muchos años parecía imposible: una población lo suficientemente numerosa como para intentar el regreso al bosque.

La reintroducción se está llevando a cabo en las montañas Ko’olau, en la isla de O’ahu. El lugar elegido no es un bosque cualquiera, sino un espacio especialmente preparado para proteger a los caracoles de los mismos depredadores que casi los llevaron a la extinción.

Los científicos lo llaman un «recinto de exclusión». Se trata de una parcela cercada de aproximadamente un cuarto de acre donde barreras físicas, en forma de paredes de polietileno, mallas metálicas de cobre y estructuras inclinadas, impiden el acceso de ratas, reptiles invasores y caracoles depredadores. Dentro de ese perímetro protegido, los caracoles pueden enfrentarse nuevamente al entorno natural que durante décadas solo existió en simulaciones de laboratorio: lluvias ligeras, viento húmedo del Pacífico y la vegetación del bosque tropical.

Aunque su tamaño pueda parecer insignificante, estos caracoles desempeñan un papel fundamental en el ecosistema forestal hawaiano. Se alimentan de hongos y algas microscópicas que crecen sobre hojas y troncos, participando en procesos clave de reciclaje de nutrientes y equilibrio microbiológico.

Sin embargo, su importancia va más allá de la ecología. En la cultura hawaiana, estos moluscos (conocidos como kāhuli) han sido durante siglos parte del imaginario tradicional. Aparecen en cantos antiguos, poemas y ceremonias hula, lo que los convierte también en un símbolo cultural profundamente arraigado en la identidad del archipiélago.

El regreso de Achatinella fuscobasis muestra que, en algunos casos, la extinción se puede revertir si la ciencia actúa a tiempo y con esfuerzo. Sin embargo, los investigadores advierten que la historia de los caracoles hawaianos aún está lejos de terminar. Los especialistas estiman que cerca de cien especies de caracoles nativos del archipiélago podrían desaparecer en las próximas décadas si no se intensifican las medidas de conservación y control de depredadores invasores.

El diminuto molusco que hoy vuelve a los bosques de O’ahu es, en ese sentido, mucho más que una curiosidad biológica. Representa una prueba de algo que la ciencia ambiental ha aprendido lentamente en las últimas décadas: salvar una especie puede llevar generaciones, pero perderla puede ocurrir en silencio y en muy poco tiempo. Y por eso, cada caracol que hoy se desliza nuevamente sobre las hojas del bosque hawaiano es también una señal de que la historia todavía no está escrita del todo.