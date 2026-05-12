¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 12 al 14 de mayo de 2026

Javier Alonso y David continúan con su lucha y están ya asentados como dos concursantes que podrían llenar meses y meses en las tardes de Pasapalabra. Eso sí, para llevarse a casa un buen puñado de euros, deberán esperar mucho más tiempo para poder optar a un gran bote, puesto que por ahora el acumulado todavía no ha llegado al medio millón de euros, una cantidad que parece muy pequeña si la comparamos con los botes de Rosa Rodríguez, Rafa Castaño o Pablo Díaz, que estaban cerca de los dos millones de euros o incluso los pasaban. Para llegar a este objetivo deberán permanecer muchos meses como concursantes, algo para lo que tienen la ayuda cada tarde de cuatro famosos. En los próximos tres días estarán cuatro famosos muy conocidos por los espectadores para colaborar en las pruebas del programa.

Ana Morgade, cómica habitual de Atresmedia

Aunque ahora mismo está centrada en RTVE, durante años fue colaboradora de El Hormiguero y de Zapeando, además de pasar por programas como Tu cara me suena. Tras convertirse en madre, la humorista se ha centrado en el teatro (con Mentes peligrosas), además de colaborar en programas como Al cielo con ella, de La 1, y Mañana Más, en RTVE Play. Su última serie es Vida perra, comedia que ya se puede ver en la plataforma Prime Video.

Álex O’Dogherty, un clásico del humor y de ‘Pasapalabra’

El gaditano es el claro ejemplo de lo que es un showman. Humorista, cantante y actor, toca todos los palos en el mundo audiovisual y en todos ellos se desenvuelve con enorme soltura. Tras décadas como colaborador en radio y televisión, además de aparecer como actor en series, actualmente está centrado en su espectáculo Palabras mayores, con el que gira por toda España. También tiene un proyecto musical con su grupo La bizarrería.

Carlos García-Hirschfeld

Este periodista de apellido impronunciable es uno de los clásicos de la televisión. Durante décadas fue una de las caras más habituales de Antena 3, siendo sus mayores éxitos los programas Impacto TV y Noche de impacto, uno de los primeros en emitir vídeos caseros de lo que ahora llamaríamos momentos virales en redes sociales.

Con estos programas rompió audímetros, pero tras su salida de la cadena comenzó su aventura como empresario al fundar su propia productora. Le hemos visto en numerosos eventos como presentador, además de programas como Seguridad vital y el reciente Disfruta San Isidro, que se puede ver actualmente en Telemadrid.

Carmen Lomana llena de glamour ‘Pasapalabra’

La socialité es una de las mujeres con más estilo de la televisión, derrochando elegancia y saber estar por cada estudio al que acude. Aunque no necesita presentación, es habitual verla en sus colaboraciones en programas como Y ahora Sonsoles, Las Mañanas Kiss y Fin de semana COPE, compaginando la radio, la televisión y la prensa.