Una astronauta fotografía desde el espacio un coloso de la Tierra y la imagen desata el asombro mundial

Las cámaras instaladas por cualquier astronauta en las estaciones espaciales y los satélites son capaces de capturar imágenes que hace años serían inimaginables. Con ellas, se puede ofrecer una nueva forma de ver el planeta, revelando patrones, colores y formas que suelen pasar desapercibidos.

La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, ha logrado captar con nitidez una imagen sorprendente del monte Fuji mientras orbitaba la Tierra a bordo de la Estación Espacial Internacional. La imagen, tomada de forma vertical, permite apreciar con detalle la silueta del volcán japonés, cubierto por un manto de nieve.

Además, la foto revela también rasgos de la región de Chūbu, mostrando texturas, relieves y formaciones del terreno, que rara vez se ven desde el espacio. Esto da la oportunidad de contemplar uno de los paisajes más icónicos de Japón.

La foto ha sido compartida dentro de un proyecto divulgativo llamado “La Tierra desde el espacio”, una serie con la que pretende acercar al público algunos de los rincones más emblemáticos del planeta vistos desde la órbita terrestre.

ESA astronaut Sophie Adenot captured this high-resolution, top-down view of Mount Fuji from the International Space Station on March 31, 2026. The image highlights the volcano's symmetrical, snow-covered cone and the detailed geological features of the Chūbu region as seen during… pic.twitter.com/gfQ6UnNZUA — Black Hole (@konstructivizm) April 3, 2026

El monte Fuji captado por la astronauta

El monte Fuji es Patrimonio Mundial de la UNESCO y mide 3.776 metros de altura (casi 12.300 pies). Está situado en la isla de Honshu (a 100 kilómetros de Tokio), entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi y rodeado por los Cinco Lagos Fuji (Kawaguchiko, Yamanakako, Saiko, Shojiko y Motosuko) y el bosque Aokigahara.

La edad de este volcán está estimada entre 40,000 y 10,000 años y está actualmente sobre un grupo de volcanes superpuestos. El monte Fuji no ha hecho erupción desde 1707-1708, pero está clasificado como volcán activo de bajo riesgo, puesto que lanza fumarolas y muestra indicios de actividad sísmica. Según el Programa de Vulcanismo Global del Instituto Smithsoniano, se han registrado 58 erupciones confirmadas e identificado 9 de certeza incierta. Registra temperaturas en su cumbre nevada entre los -38 °C y los 17.8 °C.