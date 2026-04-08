La NASA comparte un espectacular vídeo con imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna

La NASA ha compartido este miércoles a través de sus redes sociales un espectacular vídeo con imágenes de la cara oculta de la Luna. El material, grabado con tecnología de alta resolución, ofrece una perspectiva poco habitual de una región que, aunque ampliamente estudiada por sondas, sigue despertando fascinación por su inaccesibilidad visual desde la Tierra.

Las imágenes han sido registradas por sistemas avanzados de cámaras instaladas en la nave Orion, diseñada para transportar astronautas en misiones de espacio profundo. El vídeo presenta una secuencia fluida en calidad 4K, con distintos ángulos simultáneos que permiten apreciar con gran detalle la superficie lunar, marcada por cráteres y formaciones geológicas únicas.

La cara oculta de la Luna, denominada así porque nunca es visible desde nuestro planeta, ha sido objeto de estudio desde hace décadas. Misiones como Luna 3 lograron las primeras imágenes en 1959, y más recientemente la misión china Chang’e 4 consiguió incluso aterrizar en esa región. Sin embargo, el nuevo material difundido por la NASA aporta una calidad visual y una continuidad narrativa que refuerzan el interés científico y divulgativo.

Uno de los momentos más destacados del vídeo coincide con el paso de la nave por detrás de la Luna, cuando se produce una interrupción temporal de las comunicaciones con la Tierra. Este fenómeno, conocido y esperado en la navegación espacial, ocurre porque el satélite bloquea las señales de radio, generando un breve periodo de incomunicación similar al que experimentaron los astronautas de las misiones Apolo.

Según la agencia espacial, este tipo de imágenes no sólo tiene un valor espectacular desde el punto de vista visual, sino que también contribuye al análisis del terreno lunar y a la planificación de futuras misiones. El estudio detallado de la cara oculta resulta especialmente relevante para proyectos a largo plazo, como la posible instalación de infraestructuras científicas o bases permanentes.

La publicación del vídeo ha generado un notable interés en redes sociales, donde miles de usuarios han compartido y comentado las imágenes, destacando su calidad y la sensación de cercanía que transmiten respecto a un entorno tan remoto.

Con este tipo de contenidos, la NASA busca acercar la exploración espacial al público general y reforzar el apoyo a sus programas científicos, en un momento clave en el que la humanidad se prepara para regresar a la Luna y dar el siguiente paso hacia la exploración de Marte.