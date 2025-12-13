Bombazo en la paleontología española: descubren una avispa de 105 millones de años en una cueva de Cantabria

Un equipo internacional de paleontólogos ha logrado describir una nueva especie de avispa del Cretácico preservada en un fragmento de ámbar procedente de una cavidad del litoral cantábrico.

El hallazgo refuerza el papel de la península ibérica como enclave clave para entender la evolución de los insectos durante la era de los dinosaurios. ¿Quieres saber cómo se llama este ejemplar y cuáles son sus características?

Descubren una avispa fósil de 105 millones de años en Cantabria

El insecto fue localizado en la comarca de Herrerías, uno de los puntos neurálgicos del yacimiento de El Soplao.

Según detalla el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), la pieza de ámbar analizada conserva un ejemplar de avispa que habitó la región hace alrededor de 105 millones de años, en pleno Albiense medio.

La investigación, publicada en la revista especializada Palaeoentomology, identifica al insecto como una especie inédita del género Cretevania, bautizada formalmente como Cretevania orgonomecorum.

El análisis ha permitido revisar la clasificación del propio grupo, aportando nuevos caracteres diagnósticos que afinan su delimitación taxonómica.

La investigación ha contado con la colaboración de instituciones como el IGME-CSIC, la Universidad de Barcelona, la Academia de las Ciencias de China, el Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford y la Universidad de Valencia y ha sido financiada por proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Generalidad Valenciana y el Gobierno de Cantabria.

Cretevania orgonomecorum: características únicas y tamaño excepcional de la avispa fósil

La nueva avispa no pasa desapercibida dentro del registro fósil del Cretácico. Los investigadores subrayan que el ejemplar destaca por su tamaño, comparable únicamente con especies similares documentadas en yacimientos de Myanmar y China.

Su identificación se ha sustentado en rasgos anatómicos distintivos, entre ellos la configuración de las antenas y un patrón de venación alar particularmente complejo.

Estas particularidades no sólo justifican su estatus como especie nueva, sino que también refuerzan el valor del género Cretevania como herramienta biocronológica.

Debido a su distribución y diversidad, los especialistas consideran que estas avispas evánidas pueden actuar como fósiles guía, útiles para ajustar la datación de depósitos cretácicos en distintos continentes.

Yacimiento de El Soplao en Cantabria: un depósito de ámbar clave para la paleontología mundial

El Soplao no es un yacimiento cualquiera. Como recuerda El Diario Montañés, este enclave cántabro es uno de los depósitos de ámbar más relevantes del planeta, con más de 1.500 inclusiones fósiles catalogadas y una treintena de especies de insectos ya descritas por la comunidad científica.

Su excepcional estado de conservación se debe a un antiguo ecosistema costero donde coexistían ambientes continentales y marinos, un escenario propicio para la fosilización de gran detalle.

Impacto científico: cómo la nueva avispa amplía el conocimiento de la evolución de los insectos

La descripción de Cretevania orgonomecorum amplía el conocimiento sobre la diversidad de avispas y aporta información clave sobre la biología del Cretácico.

Investigadores como Enrique Peñalver (IGME-CSIC) subrayan que los nuevos caracteres anatómicos identificados serán determinantes para futuras taxonomías.

«Este descubrimiento amplía nuestro conocimiento sobre la evolución de las avispas evánidas y confirma la extraordinaria riqueza paleontológica del ámbar español», concluye el experto.