El aviso de la NASA que lo cambia todo: los días van a dejar de tener 24 horas a partir de este día y no hay vuelta atrás

Tal y como nos explican los expertos de la revista Live Science: «»El cambio en la tasa de giro de la Tierra está ocurriendo lo suficientemente gradualmente como para que los procesos evolutivos puedan adaptarse a los cambios a lo largo del tiempo», dijo Batygin. «El cambio relativo en la velocidad orbital no se notaría en la vida diaria». Varios factores están contribuyendo a la ralentización de la rotación de la Tierra. El principal culpable es la relación de nuestro planeta con la luna, dijo Batygin. Las fuerzas de marea de la luna, del mismo tipo que tira de las costas del océano, están creando un efecto de fricción a medida que la luna se aleja lentamente de la Tierra con el tiempo. De hecho, ese proceso será extremadamente lento: podría tomar 200 millones de años para que el día de la Tierra alcance las 25 horas. Mientras tanto, otros eventos planetarios y astronómicos podrían afectar la duración del día de la Tierra, dijo Millholland. Por ejemplo, eventos más comunes como los terremotos también podrían tener «otros efectos menores en su rotación».

Siguiendo con la misma explicación: «Las colisiones inesperadas con asteroides también podrían cambiar la duración del día, por ejemplo, aplicando torque en la dirección de la rotación de la Tierra para que gire más rápido, dijo Millholland. Por ejemplo, el terremoto de magnitud 8,9 que azotó Japón el 11 de marzo de 2011 aceleró el giro de la Tierra, lo que acortó la duración del día de 24 horas en 1,8 microsegundos. «El cambio climático también podría desempeñar un papel debido a la redistribución de la masa de la Tierra debido al derretimiento glacial, los cambios en el nivel del mar y la actividad tectónica», dijo Millholland. «A medida que las capas de hielo polares se derriten, la rotación se ralentiza».

Una sorpresa que puede llevarnos a estudiar el pasado que puede acabar siendo clave: «A principios de la historia del planeta, la rotación de la Tierra puede haber sido incluso menos de 10 horas, dijo Konstantin Batygin, profesor de ciencia planetaria en Caltech, a Live Science en un correo electrónico. Esta rápida rotación fue el resultado de un enorme impacto formador de lunas con un protoplaneta del tamaño de Marte que aceleró el impulso angular de la Tierra mientras rompía lo suficiente de la superficie del planeta para formar la luna. Los efectos de marea de la luna finalmente trabajaron en la Tierra para ralentizarla, dijo Batygin. El día de la Tierra ha sido incluso más de 24 horas, dijo Millholland, aunque solo por unos pocos milisegundos como resultado de cambios sutiles en el núcleo fundido, los océanos o la atmósfera del planeta».