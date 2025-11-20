Parece de Italia, pero el mejor queso de búfala es de este pueblo cerca de Barcelona

Los World Cheese Awards son uno de los concursos más prestigiosos del mundo lácteo, donde productos artesanos y gourmet de todos los rincones del planeta compiten por la máxima distinción. Conseguir un Super Gold en esta competición significa que un queso ha sido valorado no solo por su sabor, sino por su calidad global, textura, aroma y carácter único. Este año, entre los ganadores españoles destaca el mejor queso de búfala, que refleja la tradición quesera catalana con un perfil muy especial.

El queso en cuestión es el Sarró de Búfala, elaborado por Formatges Montbrú, una quesería de Moià. Su triunfo en los World Cheese Awards reafirma tanto la excelencia de su producción como la fortaleza de la quesería familiar. Este reconocimiento no solo realza su reputación internacional, sino que también celebra la riqueza de la tradición quesera en España, donde otros productores también han obtenido Super Gold en esta edición. A continuación, repasamos qué ha hecho especial al Sarró de Búfala para obtener el mejor queso de búfala y quiénes más se han alzado con esta codiciada medalla en 2025.

El mejor queso de búfala: un Super Gold muy merecido

El Sarró de Búfala, de Formatges Montbrú, en Moià, ha sido distinguido con un Super Gold en los World Cheese Awards 2025, en concreto en la categoría de quesos de búfala con corteza florida. Este queso se elabora en Moià (Barcelona) a partir de una leche que es 70% de búfala y 30% de cabra, y se madura durante aproximadamente cuatro meses.

Gracias a este proceso, consigue una textura semidura y compacta, un aroma limpio y marcado, y un carácter propio, manteniendo al mismo tiempo una frescura equilibrada.

La quesería Montbrú ha puesto en valor su territorio y su tradición al elaborar esta pieza, y el jurado internacional ha resaltado esas cualidades artesanales. Para ellos, este formato no solo destaca por su perfil olfativo y gustativo, sino también por su identidad claramente local. Por esto ha sido reconocido el mejor queso de búfala.

Otros quesos españoles premiados con Super Gold en 2025

Además del Sarró de Búfala, España ha logrado un gran impulso en los World Cheese Awards 2025, con al menos 20 quesos nacionales galardonados con Super Gold.

Entre ellos, destacan:

Cerrato Umami, de Quesos Cerrato, que mezcla leche de vaca y oveja y ha sido premiado por su perfil umami complejo y profundo.



Hechizo, de la Quesería La Zarcillera, un queso de leche de cabra que ha sido reconocido por su fragancia y sabor delicado.

También hay menciones para quesos Idiazábal, quesos de oveja curados al romero y otras piezas tradicionales, lo que evidencia la variedad y calidad del sector quesero español.

¿Qué hace tan especial el Sarró de Búfala: el mejor queso de búfala?

Origen local: Montbrú es una quesería familiar que trabaja con leches de su entorno (búfala y cabra) y apuesta por el producto de proximidad.



Proceso artesanal: la producción incluye cuidados manuales, una maduración lenta y una técnica que logra combinar firmeza y cremosidad.

Identidad de sabor: su carácter es equilibrado pero distintivo: notas lácteas, texturas redondas y una presencia aromática que lo hace memorable y agradable, sin excesos.

Versatilidad: su textura y aroma permiten disfrutarlo solo, en tablas de queso o acompañado por frutas como higos o membrillo, según recomiendan desde la propia quesería.

Ganar un Super Gold como el mejor queso de búfala en el certamen mundial más importante del sector es un gran impulso para Formatges Montbrú. No solo es un reconocimiento de prestigio, sino que puede abrir puertas a nuevos mercados internacionales y reforzar su marca. También sirve como inspiración para otras pequeñas queserías españolas, demostrando que la artesanía local puede sobresalir a nivel global.

El éxito de Montbrú también refuerza el valor del queso español en la escena internacional.

Cómo disfrutar este queso premiado

Temperatura: conviene servir el Sarró de Búfala a temperatura ambiente para que despliegue su aroma y textura plenamente.

Maridaje: recomiendan acompañarlo con un vino blanco afrutado o con fruta dulce (higos secos, membrillo) para equilibrar su carácter.

En tabla: Combina muy bien con otros quesos de leche de vaca o mezcla, especialmente aquellos con afinados suaves o semicurados.

La excelencia a la vista en el Sarró de Búfala de Montrbrú

El mejor queso de búfala ha demostrado que la excelencia quesera no solo se encuentra en las grandes denominaciones, sino también en las pequeñas producciones familiares que apuestan por la tradición, la calidad de la leche y la paciencia en la maduración. Su Super Gold en los World Cheese Awards 2025 es un triunfo para la quesería y para todo el queso artesanal español.

Además, el hecho de que otros 19 quesos españoles hayan conseguido la misma distinción en esta edición refuerza el mensaje: España es un país que no solo produce gran cantidad de queso, sino que también está a la altura de los estándares más altos de calidad internacional.