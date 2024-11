Es uno de los mejores quesos del mundo y está en Mercadona: sólo cuesta 1,70 euros

¿Eres amante del queso? Si la respuesta es sí, probablemente has probado más de una variedad a lo largo de tu vida, pero hay un queso de Mercadona que está causando sensación y que ha conquistado a todos los paladares e incluso se ha coronado este mismo año en los World Cheese Awards. Un queso que no sólo tiene un sabor exquisito y una calidad de medalla de oro, sino que también está al alcance de todos en el supermercado. Hablamos de la Crema de Queso Camembert Hacendado, un producto que, por sólo 1,70 euros, te transportará a un mundo de sabores cremosos y deliciosos y que como decimos, es ya uno de los mejores quesos del mundo y sólo lo puedes encontrar en Mercadona.

Este queso, presentado en una práctica tarrina de 150 gramos, es una opción perfecta para aquellos que disfrutan del sabor suave y cremoso del camembert, pero en una versión aún más accesible y fácil de disfrutar. Hecho con queso camembert al 50%, mantequilla y otros ingredientes como proteínas de leche y estabilizantes, esta crema de queso se convierte en una alternativa ideal para acompañar tus bocadillos, aperitivos o incluso como ingrediente en algunas de tus recetas favoritas. Con tan solo 218 calorías por cada 100 gramos, es un producto delicioso pero equilibrado, que puedes disfrutar sin culpa y que ha sido valorado por los más expertos hasta alzarse como uno de los mejores que puedes encontrar en los supermercados.

Uno de los mejores quesos del mundo en Mercadona

Ahora ya podemos decirlo. Uno de los mejores quesos del mundo es el Crema de Queso Camembert de Mercadona. Un queso en crema que se presentó a la última de las ediciones de los World Cheese Awards que se celebró en Portugal y a la que se presentaron más de 4.700 quesos de todo el mundo. Y entre los países premiados destaca España que se ha llevado nada más y nada menos que 25 medallas «Super Gold», la máxima distinción de este concurso.

Uno de esos quesos premiados como «Super Gold» fue precisamente esta crema de queso camembert de Hacendado, cuyas posibilidades en la cocina son de hecho infinitas. Así si te gusta acompañar tu pan con quesos cremosos, esta crema de camembert será tu aliada perfecta. Puedes untarla sobre pan de miga crujiente o incluso sobre galletas saladas, creando combinaciones deliciosas para cualquier ocasión. Además, por su suavidad y textura, es ideal para añadir a salsas, gratinados o incluso para dar un toque especial a tus ensaladas.

Pero además de haberse coronado como uno de los mejores quesos del mundo, y de Mercadona, y además de estar delicioso, este queso tiene un precio que parece de risa. Por sólo 1,70 euros, disfrutarás de una crema de queso que, aunque asequible, mantiene la esencia del famoso camembert, con la suavidad y cremosidad que caracteriza a este tipo de quesos. Es ideal para picar entre horas, para un desayuno gourmet o para sorprender a tus invitados con un aperitivo sencillo pero sabroso.

¿Qué hay en la crema de queso camembert Hacendado?

Es importante saber qué estamos comiendo, por eso aquí te desglosamos los principales componentes de este delicioso queso. El 50% de su contenido es queso camembert, un clásico de la gastronomía francesa que destaca por su sabor suave y su textura cremosa. Además, contiene mantequilla, proteínas de leche y estabilizantes que ayudan a mantener su consistencia y sabor. Cada porción de 100 gramos tiene 218 calorías, de las cuales 18 gramos son grasa (de los cuales 12 gramos son grasas saturadas), lo que le da esa cremosidad característica. También contiene 13 gramos de proteína, 1 gramo de hidratos de carbono (sin azúcares), y una cantidad moderada de sal (1,1 gramos por cada 100 gramos). Todo esto convierte a la crema de queso camembert Hacendado en una opción indulgente pero relativamente equilibrada, ideal para disfrutar de vez en cuando.

Disfruta de la Crema de Queso Camembert Hacendado en cualquier momento del día

Ya sea que la uses para preparar una receta especial o simplemente para disfrutar de un aperitivo delicioso, la crema de queso camembert Hacendado es perfecta para cualquier momento del día. Su sabor suave y su textura cremosa la convierten en una opción ideal para acompañar frutas como manzanas o peras, o incluso para untar en panecillos recién horneados. Con su precio accesible y su versatilidad en la cocina, no hay duda de que este queso se convertirá en un imprescindible en tu nevera.

En definitiva, no importa si eres un amante de los quesos sofisticados o simplemente te gusta probar nuevos sabores, la crema de queso camembert Hacendado es una opción deliciosa que puedes encontrar en cualquier tienda Mercadona. Con esa distinción especial en los premios a los mejores quesos del mundo, es el tipo de producto que uno no espera encontrar en un supermercado, pero que definitivamente no dejarás de comprar una vez lo pruebes. A 1,70 euros, es una verdadera joya que debes añadir a tu lista de compras. Así que la próxima vez que vayas a Mercadona, no olvides poner esta crema de queso camembert en tu carrito. ¡Te aseguro que no te arrepentirás!.