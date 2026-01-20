El METEOCAT lo confirma: la nieve llega a Cataluña y éstas van a ser las zonas más afectadas

La nieve llega a Cataluña y estas van a ser las zonas más afectadas por el Meteocat, nos espera un importante giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de empezar a visualizar este invierno que puede ser uno de los más terribles de los últimos tiempos, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser clave en estas próximas jornadas.

El mal tiempo será el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que cada elemento cuenta. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más, de una novedad importante que en estos tiempos que corren, pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Los expertos del Meteocat no paran de actualizar unos mapas del tiempo que han acabado dejando sin clases a varias comarcas amenazadas por el agua que es una seria amenaza después de días con una situación que va cambiando por momentos.

Lo confirma el Meteocat

El Meteocat puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta y teniendo en cuenta que estaremos ante un episodio de fuertes lluvias en estas zonas del país que pueden convertirse en una de las más intensas de estos días.

La realidad es que en Cataluña llueve sobre mojado y eso quiere decir que tendremos que empezar a prepararnos para un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará tener en consideración en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Estaremos a merced de un tiempo que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia en estos días en los que realmente cada punto cuenta.

Esta nueva oleada de lluvias intensas pone en riesgo gran parte del territorio costero de Cataluña. Las tormentas entrarán por el mar y se extenderán por gran parte del territorio, puede llover por casi todo el país, con la mirada puesta a algunos cambios que serán claves que tengamos en consideración.

Llega a Cataluña la nieve y estas serán las zonas más afectadas

Las zonas más afectadas por la nieve y la lluvia ponen en alerta a media Cataluña, ante una serie de peculiaridades que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinadas zonas que pueden activar incluso la alerta roja.

La AEMET no duda en lanzar una importante previsión del tiempo: «Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes, sin descartar que vengan acompañadas de tormenta, en la mitad oriental y Pirineos a primeras horas y en Tarragona, remitiendo de norte a sur a partir del mediodía y tendiendo a intervalos nubosos a últimas horas. Cota de nieve en torno a 1100-1500 m, con probables acumulaciones de nieve significativas en el Pirineo durante la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso en el norte de Lleida, descenso en el extremo nordeste y sur de Tarragona, y sin cambios en el resto; máximas en descenso, salvo en Pirineos donde se esperan cambios ligeros. Heladas débiles en el Pirineo occidental. En la mitad oriental, viento del nordeste moderado, con probables rachas muy fuertes en la franja más litoral; en el extremo sur, viento moderado del noroeste y, en el resto, viento flojo de dirección variable». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones generalizadas, localmente fuertes y persistentes en Tarragona, Pirineos y cuadrante nordeste, donde podrán acumular cantidades de lluvia o nieve significativas. Probables rachas muy fuertes del nordeste en la franja más litoral de la mitad norte».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «La borrasca Harry se alejará por el Mediterráneo, si bien dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones al principio en Baleares y fachada oriental peninsular, más abundantes en el entorno del cabo de la Nao, y con una tendencia a abrirse claros. Por otro lado, el paso de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular desde primeras horas, extendiéndose a lo largo del día de oeste a este y terminando por afectar a la mayor parte del territorio. Los mayores acumulados, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes, se darán en Galicia, entorno del Estrecho y principales áreas de montaña de la vertiente atlántica. Cota de nieve: 1200/1400 metros en el centro y mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en entornos de montaña y pudiendo bajar hasta los 900/1100 m. en el Sistema Central. En Canarias, cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en los nortes de las islas montañosas. Bancos de niebla matinales en montañas, este de la meseta Sur y depresiones del nordeste.

Las temperaturas máximas descenderán en Navarra, entornos de montaña del centro peninsular y áreas aledañas, con aumentos en el resto de la mitad norte y tercio este peninsulares que podrán ser notables en el bajo Ebro. Las mínimas descenderán en Baleares y en el tercio oriental peninsular, con aumentos en el resto de la Península, notables en el Cantábrico, alto Ebro, meseta Norte y oeste de la Sur. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y tercio este peninsulares así como en el este de la meseta Sur».