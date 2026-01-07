Estas cafeterías de Barcelona son lo más acogedor que puedes encontrar para merendar en enero

En una ciudad donde el café no es solo una bebida, sino un ritual social y gastronómico, merendar se ha transformado en un plan tan habitual como salir a pasear o tomar unas tapas. Desde espacios que combinan el brunch con café de especialidad hasta locales con postres artesanales y opciones creativas, estas cafeterías de Barcelona ofrecen una amplia gama de propuestas para disfrutar de un buen café acompañado de dulces o bocaditos salados.

Esta variedad no solo satisface paladares exigentes, sino que se integra con la experiencia cultural y gastronómica de la ciudad. Además, muchas de estas cafeterías están situadas en barrios emblemáticos, lo que permite a visitantes y locales combinar la merienda con un paseo por zonas emblemáticas de la ciudad. Por ejemplo, guías internacionales de cafeterías especializadas destacan cómo las ciudades giran en torno a cafeterías que, además, cuentan con desayunos, almuerzos y meriendas.

Las mejores cafeterías de Barcelona para merendar

Hidden coffee roasters: café de especialidad en varias ubicaciones

Hidden Coffee Roasters – Les Corts, ubicado en C/ Constança, Carrer de Déu i Mata, esquina, 08029, y Hidden Coffee Roasters – El Born, ubicado en Carrer dels Canvis Vells, 10, Ciutat Vella, 08003, son dos de las sedes de esta popular cafetería especializada en café de alta calidad en Barcelona. Hidden Coffee Roasters se ha consolidado como un referente de cafés de especialidad en la ciudad, con granos seleccionados minuciosamente y métodos de extracción que resaltan perfil de aroma y sabor. En sus locales, diseñados de manera acogedora, puedes acompañar tu bebida con pastelería artesanal o bocados ligeros, convirtiendo cada merienda en una experiencia sensorial completa.

Cafetería industrial: innovación y creatividad culinaria

Cafetería Industrial (Carrer de Pallars, 154, Poblenou) se ha convertido en una opción interesante para quienes buscan algo más que un café con merienda tradicional. Creada por el chef Miquel Coulibaly, este espacio combina la pasión por la gastronomía con la creatividad en la repostería y la cocina ligera, ofreciendo un menú del día con influencias japonesas y postres innovadores que desafían las expectativas.

Aquí la merienda puede ir acompañada de creaciones dulces o saladas de autor, en un ambiente con diseño industrial y enfoques culinarios fuera de lo habitual. Esta propuesta rompe con el concepto clásico de cafetería y se posiciona como una opción para quienes buscan sabores distintos en un contexto gastronómico contemporáneo.

Tartela: tradición artesanal y brunch acogedor

Tartela es una cafetería con solera en Barcelona, funcionando desde 1992 y especializada en postres artesanales, panadería y opciones de brunch para merendar con estilo. Se ubica en Carrer de Llança, 32, Eixample, 08015 y su ambiente es acogedor. Además, la elaboración artesanal de sus productos —desde pasteles hasta bocadillos y especialidades dulces— la convierten en un lugar imprescindible si lo que se busca es una merienda tradicional con un toque de calidad artesanal.

The Coffee House Barcelona: mezcla de café y cocina ligera

The Coffee House Barcelona ofrece una propuesta que va más allá del café tradicional al integrar un menú más amplio que incluye zumos naturales, bocadillos creativos, ensaladas y opciones dulces. Con varias ubicaciones en la ciudad, este local se ha ganado la preferencia de quienes buscan un ambiente relajado para merendar, con variedad en la carta y opciones que satisfacen tanto al que prefiere lo dulce como al que busca combinaciones más completas.

Corgi café: brunch y ambiente acogedor

Corgi Café | Sagrada Familia, ubicado en C/ de la Indústria, 78, y Corgi Café | Gótico, ubicado en Pl. de la Vila de Madrid, 4, Ciutat Vella, son dos sedes de este espacio de brunch que combina café con platos de temporada, frutas frescas y creaciones culinarias para merendar con estilo. Los locales de Corgi Café destacan por su ambiente acogedor y su oferta diversa, desde platos brunch hasta dulces y bebidas que complementan cualquier merienda en Barcelona.

Afternoon tea Blanc Mandarin Oriental

Otra opción es el fantástico Afternoon Tea Festivo del restaurante Blanc, del hotel Mandarin Oriental. Una creación del chef pastelero del lugar, Josep Esturi. Encontraremos infusiones aromáticas, dulces artesanales y sabores de cada estación que se combinan con un toque exclusivo siendo una experiencia festiva.

Jon Cake: y el secreto del mejor queso

Cuenta con diversos obradores y cafeterías en la ciudad, desde el Borne, pasando por Les Corts. Aquí se puede degustar la estrella del lugar, la tarta de queso, una de las mejores de la ciudad. Junto a ello, la merienda se completa con otros dulces y cafés.

Paul: pastelería, obrador, meriendas…

Esta icónica cadena de restauración francesa fundada en 1889, desembarca en Barcelona para ofrecer la experiencia de los cafés parisinos en pleno corazón de la ciudad.

Con una filosofía basada en la tradición francesa, los nuevos establecimientos en la ciudad combinan boulangerie, donde comprar pan recién horneado elaborado con harinas, muchas de ellas ecológicas, pastelería de calidad, sin colorantes, conservantes ni aceites de palma y elaborada con la mejor mantequilla; café de especialidad, 100% Arábica, servido por baristas expertos, y restaurant, con una selección de platos calientes para el mediodía acompañados con una selección de vinos y champagne francés.