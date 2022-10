Tras la salida de Junts per Catalunya del Govern, ejecutada este viernes, a Pere Aragonés se le complican las cosas. Con únicamente 33 escaños, los mismos que el PSC que ganó las últimas elecciones catalanas, el president tendrá que buscar ahora nuevas alianzas si quiere agotar los tres años que le quedan de mandato. Y no lo va a tener fácil. Los ‘Comuns’, de momento, ya tienen decidido que para apoyarle quieren cargos. Algo a lo que Aragonés no parece estar dispuesto.

Paralelamente, este sábado, Esquerra ya ha dejado claro que no quería acordar nada con el PSC, en línea con la estrategia de distanciamiento del PSOE. Cabe recordar que, tal como avanzó OKDIARIO en exclusiva, Oriol Junqueras incluso llegó a plantear un acercamiento al PP. Y reclama a sus ex socios de Junts, que han abandonado el gabinete con un gran enfado, que le faciliten la aprobación de las cuentas.

Con este nuevo escenario y las primeras condiciones sobre la mesa, Aragonés prepara su nuevo Govern con cargos únicamente de Esquerra Republicana y algunos independientes, por lo que la propuesta de los ‘Comuns’ de pasar a gobernar juntos, explican en el entorno del jefe del Gobierno catalán, parece descartada. Aunque quieren colaborar más estrechamente con ellos. Habrá que ver, pues, si los de Jéssica Albiach le brindan apoyo y estabilidad igualmente o hacen como JXCat y la CUP, que pasarán a hacer oposición frontal. Aunque Pere Aragonés, tras la ruptura, confía en que los junteros le aprueben las cuentas.

Desde Junts, sin embargo, guardan silencio respecto a esta posibilidad que no ven con muy buenos ojos. En privado, en el entorno de la presidenta del partido, Laura Borràs, la más dura con Aragonés, le recuerdan al president que «ya le advertimos que el que más perdía era él» con la salida de sus siete consellers del Gobierno autonómico. Y ven prácticamente imposible que sus 32 diputados puedan apoyar los Presupuestos catalanes. «Después de como nos ha tratado, no pretenderá que le salvemos la vida», apuntan en el entorno de Borràs.

El líder de ERC ha estado todo este sábado trabajando en el Palau de la Generalitat en la nueva estructura gubernamental que, según explican en su entorno, «ya está muy avanzada». Este domingo seguirá dando algunos retoques y se prevé que a principios de semana dé a conocer los nombres de los nuevos consellers. Todos serán militantes de Esquerra o independientes en la órbita del partido. Se descarta que pueda haber consellers de Junts y también la entrada de dirigentes de los ‘Comuns’.