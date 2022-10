En la tranquilidad de la oposición, el ganador de las últimas elecciones catalanas, Salvador Illa, no contempla por ahora dar una solución a la crisis política que vive Cataluña. Deseado por ERC y JxCAT, con el fin de seguir ambos partidos formando parte del Govern, el líder del PSC pretende ganar tiempo para que Pere Aragonés disuelva el Parlament en enero tras comprobar las dificultades que tiene para gobernar. Siempre, eso sí, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El primer secretario del PSC no quiere que sus movimientos puedan enturbiar la negociación de las cuentas públicas en el Congreso.

Illa, que ha exhortado en diferentes ocasiones a los dos socios del Govern separatista a que resuelvan cuanto antes la situación, está decidido a resistir. Pese a las presiones -especialmente si el sábado las bases de Junts per Catalunya proponen la salida de sus consellers del Govern-, el líder de los socialistas catalanes considera que la mejor opción «es esperar». Un sector de los junteros, tal como ha revelado este martes OKDIARIO, sopesa apoyar una posible moción de censura por parte de Illa, que le impulsaría a la presidencia en una reedición del acuerdo que tienen PSC y JxCAT en la Diputación de Barcelona.

«Pese a haber ganado las elecciones, los que ahora están generando este clima de inestabilidad nos mandaron a la oposición», recuerdan fuentes del entorno de Salvador Illa consultadas por este periódico. Añaden que son ERC y JxCAT «los que tienen que dar una solución». Desde ese resorte de la oposición, en el que no se deben tomar grandes decisiones que afecten a la gobernabilidad autonómica, Salvador Illa provocará que ERC y JxCAT sigan desgastándose. Para que su llegada al Palau de la Generalitat se produzca más pronto que tarde. El ex ministro de Sanidad está convencido de que «Aragonés no podrá aguantar mucho tiempo solo».

En las filas del PSC afirman que «el cansancio de los ciudadanos con los independentistas» es «beneficioso» para ellos. Y recuerdan que gracias a este hastío, Salvador Illa consiguió ganar las últimas elecciones catalanas, contra todo pronóstico y con empate técnico con Pere Aragonés. El pacto entre ERC y Junts para reeditar el acuerdo que dirige el Govern desde 2015 impidió su llegada al poder. Los socialistas creen que las tensiones en el seno del gabinete separatista penalizarán a ambos partidos.