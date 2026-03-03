Cielo nuboso y con polvo en suspensión marcarán la jornada en toda la provincia de Barcelona este 3 de marzo de 2026. Las temperaturas experimentarán un ascenso, mientras que el viento soplará de manera moderada del nordeste en el litoral y flojo en el interior. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 3 de marzo

Barcelona: lluvias matutinas y tarde despejada

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la madrugada y hasta el mediodía. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento del noreste soplará con una brisa moderada, alcanzando ráfagas que podrían sorprender a más de uno. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, dejando atrás la lluvia y dando paso a un cielo más despejado. Sin embargo, la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, hará que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 18:43, los barceloneses disfrutarán de unas horas de luz que, aunque breves, serán un respiro tras la inestabilidad matutina. La tarde-noche promete ser más tranquila, con un ligero descenso en la probabilidad de chubascos.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos grises y lluvias intermitentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura ronda los 12 grados y la humedad se siente densa en el aire. A medida que avanza el día, se espera que las lluvias se intensifiquen, con una probabilidad del 95% de precipitaciones hasta el mediodía, mientras el viento sopla del noreste a 30 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 55 km/h.

El contraste es notable entre la mañana y la tarde; mientras que el cielo se mantendrá cubierto y lluvioso por la mañana, la tarde promete un respiro con cielos más despejados, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 25%. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 11 grados. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para el viento fresco que puede sorprender en cualquier momento.

Ambiente fresco y nublado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que alcanzará el 90% hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C de mínima y los 18°C de máxima, aunque la sensación térmica podría sentirse más fresca, especialmente por la mañana. El viento soplará del noreste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente, que se sentirá algo pesado debido a la humedad relativa que alcanzará el 80%.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 25% en la tarde-noche y el cielo se despejará ligeramente, aunque seguirá siendo mayormente nublado. Las temperaturas por la tarde rondarán los 15°C, ofreciendo un respiro antes de que caiga la noche. Con la salida del sol a las 07:22 y su puesta a las 18:43, disfrutaremos de más de 11 horas de luz, aunque el tiempo fresco y húmedo nos recordará que aún estamos en plena temporada de cambios.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, con algunas probabilidades de lluvia durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados y se espera un viento leve que podría aportar algo de frescura a la atmósfera.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, siempre con la posibilidad de llevar un paraguas a mano. Aprovechar el ambiente relajado puede ser una buena manera de desconectar y disfrutar de la rutina diaria.