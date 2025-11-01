Barcelona presume del mejor panellet de piñones de Cataluña: una pastelería centenaria conquista el jurado y al público

«¡Se tenía que decir y se ha dicho! ¡Este premio también es gracias a todo el equipo!». Con este entusiasmo celebró la Pastisseria Faixat su nuevo reconocimiento: el Panellet de Oro al mejor panellet de piñones de Cataluña. El establecimiento, situado en la calle Muntaner 159-161, ha sido el gran ganador de la 6.ª edición de la Ruta de los Mejores Panellets de Piñones de Cataluña.

En esta edición participaron 65 maestros pasteleros de toda Cataluña. El jurado valoró aspectos como la textura, el equilibrio del mazapán, el sabor, la cocción y la imagen exterior de los panellets. La pastelería ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento para todo el equipo: «¡Las manos de Aaron, Sinthia, Paula y Maëlia, junto con las de Enric, son las encargadas de hacer el mazapán, formar las bolitas una a una, poner los piñones y hacer que se peguen, hornearlos en su punto justo… ¡Un engranaje hecho de personas!».

El mejor panellet de piñones de Cataluña

«La historia de Pastisseria Faixat comienza en 1929, cuando los hermanos Ramón y Hermengildo Faixat adquieren la antigua Pastelería La Argentina en el Eixample barcelonés. Desde entonces, tres generaciones han mantenido viva la pasión por la pastelería artesanal. Con el paso del tiempo, el negocio familiar evolucionó, trasladándose en 1992 a la actual ubicación de la C/Muntaner 159-161, donde continúa como un referente de calidad y tradición. En 2011, Enric Faixat, nieto del fundador, tomó las riendas del obrador, modernizando el local y abriendo el taller a la vista del público, combinando la herencia familiar con una visión innovadora.

Junto a su pareja, Gisela de Luz, impulsaron nuevas líneas creativas y servicios personalizados de cátering, consolidando el prestigio del establecimiento. Enric, formado en la EPGB y con experiencia internacional, ha sido galardonado con el premio al Mejor Joven Artesano Alimentario Innovador (2015) y el Diploma de Maestro Artesano Alimentario (2022). La pastelería ha recibido reconocimientos como el Panellet de Oro y la distinción Fava de Cacau entre las 50 mejores pastelerías de Cataluña».

Fundada en 1929, la Pastisseria Faixat nació como un pequeño negocio familiar en el barrio del Eixample. Los hermanos Ramón y Hermengildo Faixat, originarios de Viladesens (Girona), compraron entonces la antigua «Pastelería La Argentina», en la calle Enric Granados, número 60. Ramón atendía la tienda y Hermengildo se ocupaba del obrador.

Con el tiempo, la familia creció y también el negocio. Ramón se casó con Mercè Jané, una de las dependientas, y juntos rebautizaron el local como Pastisseria Faixat. Su hijo, Josep Faixat, tomó el relevo en los años setenta junto a su esposa, Concha Christensen, y en 1992 adquirieron la histórica Pastelería Pujadas en la calle Muntaner. En 2011, Enric Faixat, formado en la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona (EPGB) y con experiencia en reconocidos restaurantes de Londres, tomó las riendas del obrador familiar con una visión clara: preservar la tradición, pero sin renunciar a la innovación.

Una de las primeras decisiones de Enric fue renovar el local y abrir el obrador al público, de modo que los clientes pudieran observar en directo la elaboración de los productos. La llegada de Gisela de Luz, pareja y socia de Enric, aportó un nuevo impulso al negocio. Geóloga de formación pero apasionada por la repostería, Gisela se incorporó en 2014 como dependienta y encargada, y un año después ambos decidieron emprender juntos el futuro del negocio. Desde entonces, han incorporado nuevas líneas de producto, servicios de cátering.

«En Pastisseria Faixat elaboramos cada día productos artesanales siguiendo las recetas tradicionales que han pasado de generación en generación. Desde nuestros clásicos pasteles (como el San Marcos, el Sacher o el pastel de viruta) hasta creaciones más innovadoras como mousses de frutas, semifríos o tartas contemporáneas. También ofrecemos una amplia variedad de repostería y pastas de té ideales para acompañar el café o para cualquier celebración, además de bollería recién hecha cada mañana. Mantenemos vivas las tradiciones con dulces típicos de cada diada: turrones, roscones, monas de Pascua, panellets o cocas de Sant Joan».

Ubicación y horario

La Pastisseria Faixat se encuentra en la calle Muntaner 159-161 de Barcelona. Durante el horario de invierno, la pastelería abre de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas, y los domingos y festivos de 9:00 a 15:00 horas. En verano, el horario se adapta: en julio, abren de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y sábados, domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas. En agosto, los lunes permanecen cerrados por descanso del personal y, del 4 al 25 de agosto, el establecimiento cierra por vacaciones.

«Desde 2020 @panatics organiza la Ruta de los Mejores Panellets de Piñones, ¡y estamos súper contentos de poder decir que hemos estado incluidos en todas las ediciones! Pero es que además, esta vez nos han dado el primer premio, ¡EL PANELLET DE ORO! Son ya 6 años con este reconocimiento, pero toda una vida trabajando para ofreceros los mejores panellets, con piñones de proximidad y mazapán artesano».