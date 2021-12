Ya casi llega la Navidad y muchos padres o abuelos están empezando a pensar en los regalos que los niños encontrarán debajo del árbol. ¿Pero recibir tantos regalos es realmente bueno para nuestros hijos? Quizás sería mejor centrarse en la utilidad y la calidad que el hecho en sí de recibir demasiados regalos por Navidad. Mejor sería seguir la regla de los 4 regalos.

¿Demasiados juguetes en Navidad? Así podemos reducirlos con la regla de los 4 regalos

Recibir un montón de regalos para Navidad , especialmente cuando se trata de juguetes, no es algo aconsejable aunque pensemos que precisamente esta época es perfecta para que los niños reciban todo aquello que llevan tiempo deseando. Basta decir que los niños que reciben muchos regalos o juguetes acaban aburriéndose de todos modos y tras el entusiasmo inicial, la mayoría de esos juegos y juguetes quedan sin usar y acaban metidos en su caja sin que nadie juegue con ellos. Sin mencionar el hecho de que tener muchos juguetes impide que el niño o la niña use su imaginación , lo que no es algo demasiado útil para su crecimiento emocional.

Por ello no tenemos que llenar a los niños con montañas de regalos, más bien piensa en lo que los haría realmente felices . En este sentido, viene en nuestra ayuda una regla muy sencilla que permite que nosotros no nos pasemos comprando regalos y la vez, hacer felices a nuestros hijos, ayudándoles a desarrollar la creatividad y sus pasiones.

Así es la regla de los 4 juguetes

Según la regla de los 4 regalos que podemos aplicar ahora en Navidad, a un niño solo se le deben regalar cuatro juguetes:

Como primer regalo, un juguete u otro objeto que haya deseado durante mucho tiempo . Como segundo regalo pensamos en algo útil que pueda llevar , como ropa, una mochila o también porqué no unos auriculares (en el caso de un niño que ya tenga su propio móvil). Como tercer regalo, no puede faltar algo para leer . Un libro está bien, pero también una suscripción a una revista infantil o un cómic. Por último, un regalo que refleje su pasión , como una pelota si le gusta el fútbol, ​​o un instrumento musical si le gusta la música. pero también simplemente material de dibujo, como acuarelas o rotuladores.

Con estos cuatro simples regalos el niño vivirá una Navidad feliz de modo que puedes compartirlo con la familia para que se repartan los regalos que les vayan a hacer a tus hijos. Desenvolver paquetes debajo del árbol siempre es divertido, pero también es importante enseñar el valor de las cosas desde una edad temprana, limitando el consumismo y seleccionando cuidadosamente las cosas para dar y recibir.