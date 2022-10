Hay una pregunta que todas las madres y padres se hacen en algún momento de su vida. ¿A qué edad se puede dejar que las hijas y los hijos empiecen a depilarse o afeitarse ? Los tiempos de espera eran antes más largos. Hoy tendemos a anticiparnos un poco a todo. Cuando aparecen los primeros vellos que pueden ser motivo de burlas en el gimnasio de la escuela, los padres prefieren ponerse a cubierto, pedir ayuda a la esteticista o recurrir a la depilación en casa. ¿A qué edad empezar a depilarse entonces? Evidentemente no hay una respuesta única.

¿A qué edad empezar a depilarse?

Si la pubertad y la preadolescencia se anticipan cada vez más, como ocurre con el primer ciclo menstrual, incluso la aparición de vello en piernas y brazos, pero también en otras partes del cuerpo, siempre puede presentarse antes, incluso cuando quizás nuestras niñas sean todavía niñas pequeñas. Obviamente no se puede generalizar, porque cada niña se desarrolla con un camino propio. Sin embargo, podemos decir que, en principio, la necesidad entre las niñas surge alrededor de los 12-14 años. Pero en algunos casos también se puede anticipar la primera depilación si la niña, incluso de 9-10 años, tiene mucho vello y no se siente cómoda con su cuerpo.

Lo mismo ocurre con los niños. En su caso, el vello facial suele aparecer a partir de los 12-15 años pero dependiendo de cada niño puede aparecer antes. En este caso, seguramente pedirá empezar a afeitarse para que nadie en clase se ría del vello que tiene sobre el labio.

Sin embargo, debemos tener cuidado de no empezar demasiado pronto, ya que la piel es más sensible y delicada. Y también a elegir métodos que no representen un trauma para los pequeños, también porque el dolor aún no es bien tolerado. Si la maquinilla de afeitar podría ser la más adecuada junto con las cremas depilatorias, que sin embargo a menudo contienen sustancias potencialmente irritantes, también hay quienes recurren a su esteticista, para una primera depilación con un efecto ciertamente más duradero. En el caso de los niños, seguramente el padre enseñe al niños a usar una cuchilla o maquinilla de afeitar, pero hemos de advertir que en cuanto comencemos a afeitar veremos como el vello vuelve a salir cada vez más rápido y con más fuerza.

Por otro lado, en el caso de la depilación femenina debemos evitar el láser para depilación al menos hasta los 15-16 años, cuando en todo caso hay que contactar con la esteticista pidiendo toda la información posible sobre la luz pulsada o sobre el láser. En estos casos, siempre se requiere la autorización de los padres para proceder a los tratamientos de belleza.

El consejo es escuchar a tus hijas e hijos. Si sienten la necesidad, pueden comenzar incluso a las 11, con métodos suaves. Siempre contactando con profesionales del sector que podrán asesorarte de la mejor manera posible.