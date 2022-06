Hemos observado niños y niñas más altos y también más desarrollados. En muchos casos, ello indica una pubertad adelantada, algo que quizás, sólo en casos excepcionales no pasaba antaño. Veamos cuál es la razón por la que la pubertad llega antes a los niños. Aunque no es algo mayoritario.

Esto corresponde con aquella etapa en la que hay muchos cambios corporales especialmente en las niñas. En varios estudios, desde hace años, se han manifestado un adelanto en la pubertad de los menores, aparecen los senos y llega la menstruación también mucho antes.

Por qué la pubertad llega antes a los niños

Aunque creemos que es más tarde, el inicio de la pubertad empieza sobre los ocho años para las niñas y más tarde en el caso de los niños, y si es antes, entonces es mejor hacer un estudio para descartar problemas hormonales.

Factores ambientales

Aunque la causa no está clara del todo, se cree que los diversos factores ambientales pueden estar provocando este hecho. Un estudio sobre ello publicado por el investigador Stefano Stagi se dieron diversos casos, tras la pandemia, de pubertad precoz, especialmente en mujeres.

Mala alimentación

Otros expertos atribuyen la pubertad precoz a una mala alimentación junto a una dieta sedentaria de los niños. Pero todavía se necesitan estudios para determinar ello.

Factores hereditarios

No es concluyente que sea por razones hereditarias pero no se descarta que la genética tenga mucho que ver. De hecho, hay niñas con pubertad precoz con madres que también habían sufrido los mismos trastornos, y se cree que no es un hecho casual.

Qué es la pubertad precoz

Mayo Clinic da a conocer que la pubertad precoz ocurre cuando el cuerpo de un niño se empieza a transformar en el de un adulto (pubertad) demasiado pronto. Cuando la pubertad comienza antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños, se considera pubertad precoz.

La pubertad comprende el crecimiento acelerado de huesos y músculos, cambios en la forma y el tamaño del cuerpo y el desarrollo de la capacidad reproductiva.

En este caso, lo atribuyen a razones diversas: infecciones, trastornos hormonales, tumores, lesiones o anomalías cerebrales.

Según El Comercio, la doctora Nancy Portillo, endocrinóloga pediátrica de IMQ, subraya que la pubertad adelantada, cada vez más frecuente, no es lo mismo que la pubertad precoz. Esta última es mucho más inusual y se produce en edades por debajo de los ocho años –hasta en bebés–, por lo que sí preocupa más a los facultativos.