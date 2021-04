Se acerca el inicio del verano, de modo que en el caso de querer hacerte la depilación de las piernas en casa y conseguir que estas luzcan perfectas, nada como evitar los 5 errores que a continuación os vamos a enumerar y que os servirán además para cuidar la piel.

Depilación en casa: estos son los 5 errores más comunes que se deben evitar para proteger la piel

En el período primavera-verano, las piernas suelen estar en primer plano. Los vestidos más cortos y los shorts los dejan al descubierto, de forma más o menos evidente. Las piernas son particularmente llamativas en términos de tono y calidad de piel.

En verano, sin embargo, aumenta la hinchazón. La retención de agua también puede causar varios problemas. Existen remedios naturales que pueden brindar cierto alivio. En casos severos, se deben seguir tratamientos farmacológicos.

Para unas piernas bonitas, además de la calidad de la piel, la depilación juega un papel fundamental. Hay quienes confían en manos expertas y quienes, en cambio, optan por la depilación en casa para la que es mejor evitar estos cinco errores que os vamos a enumerar a continuación.

1-Depilación por la mañana temprano. Nunca cometa este error, especialmente cuando se trata de la depilación en casa de piernas. La razón es precisa. Al despertar, la piel no es muy elástica. Así que es mejor si se opta por la depilación por la tarde o la depilación nocturna.

2-Hacerlo todo rápido. La depilación es una operación muy delicada. Debe hacerse escrupulosamente y sin prisas. Debes tomarte tu tiempo. Entonces, si apenas tienes tiempo, lo mejor es que lo pospongas para cuando lo tengas. El cuidado de la piel, de cualquier tipo, requiere de un tiempo concreto y dedicado.

3-No probar el producto. Es otro error a evitar. No se puede conocer, a priori, la reacción de la propia piel. ¿Qué pasa si es sensible a un tipo particular de cera o gel? El consejo es probar siempre una pequeña cantidad de producto en una parte oculta del cuerpo, vigilándolo durante al menos 24 horas.

4-Proceder por intuición o con desconocimiento. Nunca tienes que hacer las cosas por instinto o por cómo creas que deben ser. Cada producto en crema tiene siempre un folleto con reglas precisas de aplicación, tiempos de procesamiento, etc.

5-No pasar aceite emoliente. Este es otro error muy común. Al final de la depilación, recuerda siempre que la piel debe estar nutrida e hidratada. Un buen aceite ayuda a prevenir la aparición de enrojecimiento después de la depilación.

Si evitas estos errores, tendrás una piel suave como el melocotón. El resultado será impecable.