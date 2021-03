La belleza y salud de nuestras piernas depende sin duda de la predisposición genética, pero lo cierto es que al margen de lo que nos haya ofrecido la madre naturaleza, podemos aplicar una serie de cuidados y remedios específicos que mejorarán mucho el aspecto de nuestras piernas. Conozcamos entonces a continuación, los mejores tips para tener unas piernas bonitas.

Tips para tener unas piernas bonitas

Tener unas piernas bonitas no es algo imposible por mucho que creas que genéticamente tus piernas son demasiado cortas, o demasiado gruesas o quizás demasiado finas. Con una buena alimentación, los ejercicios adecuados y los tips y consejos que os vamos a ofrecer seguro que conseguiréis lucir esas piernas que tanto deseáis.

Además, piensa que la primavera está a la vuelta de la esquina, de modo que nada como comenzar a aplicar ya los tips a continuación, para que luzcas tus mejores piernas esta temporada y sobre todo, en verano.

Di adiós a la vida sedentaria

Lo primero que debes hacer, si quieres tener unas piernas bonitas, es despedirte del sedentarismo : todo el cuerpo se beneficiará enormemente. Si no quieres ir al gimnasio, puedes optar por una carrera al aire libre o caminar, andar en bicicleta o nadar. Si trabajas en la oficina, también hay ejercicios para hacer mientras está sentado en el escritorio. Un buen consejo también es utilizar las escaleras con frecuencia y aparcar el coche un poco más lejos de lo habitual de modo que te obligues a andar.

Y si deseas un ejercicio que te permita reforzar piernas y con ello, que se vean más firmes nada como recurrir a las tradicionales sentadillas, que además servirán para tonificar glúteos. Otro ejercicio de piernas, que además puedes hacer en casa será el de las zancadas (alternando entre una pierna y la otra) y también los famosos «burpees».

Bebe mucha agua

Beber much , preferiblemente entre comidas te ayudará a depurar el organismo, mantener la hidratación y también como no, eliminar la retención de líquidos, algo que suele notarse mucho en la zona alta de las piernas y también en las rodillas. La cantidad ideal es 1,5 / 2 litros de agua al día. Los tés de hierbas también son muy buenos, siempre que no estén endulzados, aunque si realmente no puedes prescindir de un edulcorante en tu bebida, puedes usar stevia o miel.

Utiliza siempre los calcetines adecuados

La belleza de las piernas también está influenciada por lo que usamos. Por ejemplo, las medias de compresión favorecen la circulación sanguínea a lo largo de toda la longitud de las piernas, desde el tobillo hasta los glúteos, y pueden ser un valioso aliado para el cuidado de las piernas. Incluso cuando llegue el buen tiempo, puedes llevar este tipo de medias que además podemos comprar más o menos tupidas (para que se asemejen más a nuestro tono de piel) y que sean más o menos gruesas de manera que no pasemos demasiado calor con ellas.

Evita el café y los cigarrillos

Si deseas poder lucir unas piernas bonitas también será bueno dejar de lado el café y los cigarrillos o al menos, debes limitar su uso al máximo dado que tanto la cafeína como la nicotina constriñen los capilares, impiden el correcto flujo de sangre y, sobre todo fumar, envejece la piel (pero no solo la de las piernas sino la de todo el cuerpo y en especial, la del rostro).

No uses ropa ajustada

Nunca elijas prendas demasiado ajustadas : se debe eliminar el uso de jeans elásticos, pantalones demasiado ajustados y bustiers porque es un obstáculo para la circulación sanguínea lo que puede ser un riesgo de acabar padeciendo de varices. Es mejor llevar ropa adecuada a tu talla, o también holgada, que por cierto esta de moda. En el caso de llevar leggings o jeggings ajustados, es mejor elegir aquellos que sean transpirables y te permitan una buena circulación.

No use ropa interior demasiado ajustada

Lo mismo os tenemos que decir de la ropa interior que sea demasiado ajustada, ya que el uso fajas y cinturones muy apretados, ya que dificultan el correcto flujo de sangre.

7 Evita las fuentes de calor

Otra precaución que puede ser útil es evitar las fuentes de calor durante tiempos prolongados: las temperaturas demasiado elevadas provocan una dilatación excesiva de los vasos sanguíneos y en algunos casos la rotura de los capilares.

Lleva siempre los zapatos adecuados

Evita los zapatos con tacones muy altos , úsalos solo en ocasiones especiales: provocan alteraciones de la circulación y por tanto favorecen la formación de celulitis.

Presta atención a la dieta

Siga una dieta saludable que te permita encontrar y mantener un peso saludable . Es importante comer frutas y verduras de temporada todos los días, reemplazar los carbohidratos refinados con carbohidratos enteros o semi-integrales e incluye legumbres en su dieta. Por último, es mejor reducir el consumo de sal, alcohol y grasas animales.