El miedo al agua en los niños a la hora de ir a la playa o a la piscina puede convertirse en un problema para los padres. Los niños con miedo al agua se niegan categóricamente a entrar al mar, o a la piscina, y también pueden manifestar verdaderas crisis emocionales. Y si el miedo al agua también afecta al baño y la ducha, para mamá y papá se vuelve aún más difícil. Unas vacaciones en la playa para los padres que no esperan este tipo de miedos en sus hijos pueden convertirse en unas vacaciones un tanto desagradables si no se adopta inmediatamente una actitud comprensiva y paciente. Algunas madres y padres, de hecho, reaccionan con irritación ante este miedo y comienzan a regañar a sus hijos o a obligarlos a vivir esta experiencia. Pero eso no es conveniente. El miedo al agua podría volverse aún mayor y más difícil de superar.

Miedo de los niños al agua

El miedo al agua en los niños también se denomina hidrofobia cuando existe una aversión general al elemento natural del agua. Los niños, por tanto, muestran miedo en las distintas ocasiones en que hay agua: al bañarse, al ducharse, en la piscina o en el mar. Cuando sólo existe el miedo a los cuerpos de agua (mar, lago, ríos) hablamos de talasofobia; en este caso el miedo es por lo que uno pueda encontrar en el fondo.

Miedo de los niños al agua: ¿Cuál es la causa?

El miedo al agua en los niños puede desarrollarse por varios motivos, menciono dos: hipersensibilidad y experiencias negativas.

Un primer factor podría ser una hipersensibilidad de los niños al agua, lo que les lleva a reaccionar negativamente si la temperatura es, por ejemplo, demasiado fría. Así, entrar en el mar o en la piscina puede llegar a ser demasiado molesto para este tipo de niños. A veces sucede que los niños con miedo al agua también son especialmente sensibles a otros estímulos táctiles.

Otro factor es, sin duda, una experiencia negativa con el agua que asustó al niño. Por ejemplo, beber sin darse cuenta agua de mar salada o incluso ser arrojado al mar de repente, pero también simplemente asustarse con salpicaduras en los ojos. A menudo sucede incluso cuando se bañan o se duchan, que los niños reaccionan con verdaderas crisis emocionales debido al agua que corre sobre sus ojos; las razones suelen ser porque sienten que no pueden respirar o el escozor que les produce en la cara el champú.

Miedo al agua en los niños: ¿Qué hacer?

Lo primero que hay que hacer cuando un niño muestra miedo al agua es ser comprensivo. No debemos esperar que todos los niños experimenten el agua como algo placentero. Es cierto que a la mayoría de los niños les encanta, pero como siempre sucede, ¡cada niño es diferente! Y debemos aprender a respetar su diversidad sin hacerlos sentir extraños o inadecuados. Así que dile, por ejemplo: “Veo que no te gusta el agua, ¡puede pasar!”. y luego quizás, si tu hijo es un poco mayor, seguir preguntándole lo que no le gusta: “¿La sensación de frío? ¿La consistencia? ¿El hecho de que no puedes controlar y huir? ¿Otro?».

Lo segundo que puedes hacer es respetar la desconfianza hacia el agua y no forzarle a entrar a la piscina o al mar. Para el baño y la ducha la pregunta es un poco más difícil porque porque la higiene es necesaria de modo que recurrir al médico o incluso a un psicólogo podría ser adecuado. Cuando se trata del mar o la piscina, no debería ser tan difícil respetar su deseo de no entrar.

Lo tercero que debe hacer es ayudarlos a familiarizarse con el elemento agua gradualmente y con el juego. Por ejemplo, puedes pedirle sentarse en la orilla del mar para mojarse los pies, y en los días siguientes, acercarse más y más. O puede comenzar en una piscina poco profunda y luego pasar a una piscina profunda. Si el miedo al agua es muy fuerte, puedes empezar con juegos sencillos con agua en una palangana.