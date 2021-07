Los beneficios para la salud del mar suelen mencionarse cada verano y todos ellos se centran en el gran poder del aire y el agua salobres en el bienestar psicofísico de adultos y niños . Pero, ¿cuánta verdad hay en esta creencia y qué dice la ciencia al respecto?.

¿El mar es bueno para los niños? Esto es lo que dice la ciencia sobre sus beneficios

Varios estudios han hecho hincapié en las propiedades del aire y del agua de mar, no solo sobre el estado de ánimo sino también sobre la salud de los más pequeños.

Repasemos entonces las respuestas que ha hallado la ciencia para determinar que el mar es bueno y está lleno de beneficios para los niños.

El mar desencadena las endorfinas

En un debate sobre los beneficios del mar, no se puede ignorar el gran poder calmante y el estado de ánimo que tiene no solo en los niños sino también en los adultos. Según el estudio » La playa como escenario de promoción de la salud de las familias «, no solo la actividad física, los juegos en la playa y en general el ambiente relajado de unas vacaciones junto al mar ayudan a los niños a activar las hormonas de la felicidad , sino también a desencadenar una toda una serie de activadores de bienestar activados por el movimiento.

Un partido de fútbol o voleibol de playa en la playa o jugar con una pala y un cubo contribuyen así a que el pequeño se sienta bien, no solo cuando está en la playa sino también cuando ha recogido sus cosas y está de vuelta en casa con mamá y papá.

El azul del mar tiene un efecto calmante

Según una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), el azul del mar tiene un efecto calmante sobre los nervios de los niños, ayudándoles a calmarse simplemente gracias al impacto visual. La investigación también fue confirmada por un estudio realizado en adultos que viven cerca de vías fluviales: aquellos que se despiertan por la mañana con una vista azul tienen efectos más decisivos sobre el estado de ánimo y los niveles de estrés. La investigación se llama » Exposición residencial al espacio azul visible (pero no al espacio verde) asociado con una menor angustia psicológica en una ciudad capital » y correlaciona los beneficios de vivir en un área verde con los de vivir en un área marítima, río o lago: en el segundo caso, los valores de tensión son significativamente más bajos.

Por otro lado, un estudio en profundidad del Global Healing Center ha revelado que el azul también tiene un poder creativo, es decir, la capacidad de desatar conexiones cerebrales y aliviar sentimientos negativos. Por tanto, el mar, desde la primera infancia, tiene un enorme potencial para el bienestar mental de las personas.

El poder de la vitamina D

La vitamina D es una mezcla de bienestar a cualquier edad, por lo que los beneficios de una adecuada exposición al sol durante las vacaciones en la playa han sido confirmados por varios estudios. Además de mejorar la presión arterial y la salud general de los huesos, la vitamina D también es excelente en el embarazo , precisamente porque actúa como prevención de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sigue siendo fundamental proteger al niño en las horas más calurosas del día, comprando complementos como las gafas de sol más adecuadas para protegerlo de los rayos más dañinos.

Los sentidos en el mar se activan

Según la pediatra Lindsey Biel entrevistada por la web Romper , en el mar, los niños activan los cinco sentidos al mismo tiempo: tocan la arena (¡y en algunos casos la prueban!), la moldean a su gusto, la huelen . En este sentido, el mar se convierte en un punto de partida perfecto para conocer y comprender el mundo, especialmente cuando los niños son muy pequeños y aún no han perfeccionado las habilidades sociales adecuadas para jugar con otros niños.

Si bien es cierto que el sentido más agudo del recién nacido y de los niños menores de 2 años es el olfato, en el mar este se activa y se convierte en un acelerador del potencial cerebral y motor y de sus habilidades .