Cuando la familia crece o cuando tenemos un bebé es evidente que también deben hacerlo algunas de nuestras costumbres y ahora que por fin ha llegado el mes de julio quizás estéis pensando dónde ir con vuestros hijos de vacaciones. Pensemos todavía en el Covid-19 y quizás en destinos más cercanos, aunque llenos de diversión para que los más pequeños disfruten del verano. Veamos algunas ideas de vacaciones de verano 2021 con niños y dónde ir.

Ideas de vacaciones de verano 2021 con niños: dónde ir

El verano de 2020 fue sin duda alguna un verano especial, dedicado a las medidas anti Covid. El de este año parece ser un poco «mejor» pero tampoco es que vaya a ser como los antiguos veranos pre-pandemia. Debemos adaptarnos y en el caso de viajar con niños, elegir destinos que preferiblemente les permitan disfrutar del aire, el sol y también como no, la naturaleza. En este sentido, parece que de la misma manera que ocurrió el año pasado la demanda de casas y residencias de vacaciones va en aumento. pero si todavía no habéis decidido nada, todavía hay muchas opciones para viajar en familia.

Para las familias que aún no tienen una idea clara del tipo de vacaciones que quieren hacer, veamos algunos consejos válidos para las vacaciones en verano 2021 con niños .

Vacaciones de verano 2021 con niños ¿Qué tener en cuenta?

A medida que crece una familia, las necesidades que deben tenerse en cuenta obviamente cambian . Una familia con hijos, a la hora de decidir irse de vacaciones, considera factores diferentes a una pareja sin hijos. Por ejemplo, una de las necesidades de los niños es jugar y divertirse de forma natural. En este caso, si los niños están contentos, los padres también lo estarán y podrán disfrutar de las vacaciones de la mejor manera posible.

Destinos para bebés tanto en España como en el extranjero hay muchos pero quizás por el Covid, los destinos nacionales siguen imperando y más si viajamos con niños pequeños. De este modo, para aquellos que no quieren salir de España, la oferta turística consta de numerosos parques de atracciones ya sea en Madrid con el Parque Warner o el Parque de Atracciones, en Cataluña (Tarragona para ser más exactos) con Port Aventura o parques acuáticos en destinos como Tenerife, Islas Canarias o Benidorm

Otra opción es apostar por los parques naturales como el Valle de Ordesa y Monte Perdido, el de Aiguas Tortas o también como no, el de Doñana. Parques famosos por la conservación de la naturaleza y el respeto por el medio ambiente.

Mención especial a la Red de Parques Nacionales que abarca hasta tres comunidades autónomas: Asturias (con 24.560 hectáreas), Cantabria (con 15.381 hectáreas) y Castilla y León (con 24.719 hectáreas).

Vacaciones en la playa con niños

En el caso de querer centraros en ir a la playa este verano, en la Costa Brava tenéis muchísimas playas para la familia ya que la gran mayoría cuentan con instalaciones para niños e incluso tenéis calas o pequeñas playas sin demasiada gente, perfectas para ir a primera hora con niños pequeños. En Cantabria por ejemplo podéis encontrar también playas muy bonitas para pasar el verano en familia como la playa de Comillas. Pero además, al elegir un destino de playa podéis también disfrutar de sugerentes pueblos por los que pasear e incluso encontrar granjas de animales que visitar con los niños.

Vacaciones en la montaña con niños

España no solo tiene costas hermosas, sino también montañas impresionantes que a los niños les encantará descubrir como el pico del Teide. Si son muy pequeños es posible que no nos atrevamos a subir demasiado, pero siempre podemos elegir un destino como por ejemplo los Picos de Europa donde disfrutar de la naturaleza, de sendas, rutas y como no, descubrir lagos como el de Covadonga.

Que son los hoteles familiares

Por último recomendaros también la opción de disfrutar de unas vacaciones en un hotel que lo tenga incluído y que cuente con servicios adecuados para que los niños grandes y pequeños disfruten. No se trata solo de ofrecer un menú diferente para los más pequeños, sino de ofrecer unas vacaciones pensadas para toda la familia. Este tipo de hotel ofrece a padres e hijos diversos servicios. En particular: