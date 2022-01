¿Sabías que ya durante el último trimestre del embarazo el feto es capaz de escuchar la voz de su madre y reconocer la musicalidad de las vocales? Sí, así es, sus cerebros todavía están subdesarrollados, pero están trabajando duro para memorizar los sonidos que subyacen a las palabras y seguirán haciéndolo incluso después de nacer. Entonces, ¿Cuál será y cuándo pronunciará su primera palabra significativa y cuándo comenzarán a hablar los niños en general? ¿Cuándo se produce el comienzo del lenguaje del bebé?.

Comienzo del lenguaje del bebé

Para entender cómo es el comienzo del lenguaje del bebé debemos tener en cuenta la cronología de las etapas del desarrollo del lenguaje ya que el pequeño nunca se va a poner a hablar sin más. Todo se produce mediante una serie de etapas a lo largo de los meses e incluso los primeros años de vida del bebé.

Desde el nacimiento hasta los 3 meses

Según los estudios más recientes, alrededor de la semana 30 de embarazo, el feto comienza a reaccionar a los estímulos auditivos: al final del embarazo también es capaz de distinguir una voz femenina de una masculina.

Una vez nacidos, los pequeños cachorros humanos escuchan los sonidos lingüísticos de manera más óptima que los no lingüísticos, incluso aquellos de igual complejidad y tonalidad.

En los primeros 3 meses de vida, los recién nacidos escuchan tu voz y observan las expresiones de tu cara mientras hablas, de hecho son capaces de asociar la producción de vocales a una expresión facial precisa , algunos prefieren el «materno», ese es un estilo muy dulce que las madres suelen usar con sus pequeños, pero que puede ser usado por cualquier persona, en el que las emociones se transmiten de manera más efectiva a través del énfasis acústico y visual o gesticulando mucho en comparación con el habla común de los adultos.

En esta fase los pequeños son capaces de emitir sonidos a través de llantos, chillidos o sonidos definidos como “vegetativos” como eructos, degluciones o toses. A estos se suman gruñidos y suspiros y sus primeras vocalizaciones, risitas y sonidos de «protoconsonantes» , también llamados vocalizaciones de arrullos, felicidad y cánticos, que podrían comenzar a demostrar un cambio hacia un comportamiento más consciente. Luego emergen las nasales silábicas y los sonidos vocálicos nasalizados. En una etapa más avanzada, pasamos de sonidos aislados a sonidos secuenciales.

A los 6 meses

A los 6 meses , el bebé comienza a balbucear, a veces traducido como «lalación», que es una secuencia de sílabas de tipo consonante-vocal repetidas de forma rítmica en un intento de imitar el habla de los adultos. Por ejemplo, su bebé podría decir «ba-ba» o «pa-pa». El balbuceo es una actividad que no depende de la interacción, es más bien un ejercicio de autoestimulación que no tiene ningún significado real, por lo que es poco probable que tu pequeño haya dicho ¡Papá! El balbuceo puede ser canónico , por ejemplo papapa, o reduplicado , por ejemplo «pa-ta-ga» o «pa-pi-pe». Los dos tipos de balbuceo no son sucesivos sino contemporáneos.

A los 9 meses

A partir de los 9 meses , los bebés pueden entender algunas palabras básicas como «no» y «hola». También pueden comenzar a usar una gama más amplia de sonidos y voces consonánticas. Quizá no todo el mundo sepa que el aprendizaje de palabras tiene lugar sobre una base estadística : los niños se basan en un determinado número de palabras familiares y reconocibles que les ayudan a segmentar y comprender un discurso. De hecho, se ha demostrado que si una palabra familiar y de alta frecuencia como «mamá» se pronuncia antes de una palabra desconocida, el niño podrá asimilar esta última más rápido que si la nueva palabra estuviera precedida por otra palabra desconocida. Pero, ¿cómo saben cuándo termina una palabra y comienza otra? Los niños son capaces de analizar la distribución de los acentos, la entonación y el ritmo ; sorprendente verdad?

De 12 a 18 meses

Entre el primer año de vida y los 18-20 meses, la mayoría de los niños comienzan a decir sus primeras palabritas, algunas sencillas, como “mamá” y “papá”. Ahora ya no es un ejercicio, su bebé realmente te está llamando y comenzando a hablar Además, entienden tus solicitudes breves, como «Por favor, ven aquí».

Alrededor de los 18 meses , los bebés son capaces de pronunciar unas 20 palabras sencillas con claridad y empiezan a hablar por teléfono imitando el tono de voz de los adultos. Pero no solo eso, también pueden empezar a hacerse entender señalando personas, objetos y partes del cuerpo. Repiten las palabras pronunciadas por los adultos, pero a menudo omiten el final o el principio de las palabras.

A los 2 años

A los dos años, los niños pueden pronunciar pequeñas frases de dos o cuatro palabras , como «Hola mamá» o «Yo riego». Es completamente normal que un niño no hable correctamente a la edad de dos años.

A los 3 años

A la edad de tres años , el vocabulario de tu hijo estalla y se amplía día a día, empieza a construir frases, canta canciones sencillas y consigue hacerse entender.

Cuándo preocuparse si un niño no habla

¿Qué hacer en caso de niños que no hablan? Si te parece que tu hijo está mostrando un retraso en el desarrollo del lenguaje, habla con tu pediatra. Fíjate en estos casos:

no hay lalación dentro de 12 meses

que tienen un vocabulario limitado de palabras dentro de los 2 años (menos de 50 palabras)

que no puede procesar una frase a los 3 años.

El pediatra observará al niño y en todo caso es posible que lo derive al logopeda para que averigüe el porqué de ese retraso en el habla.