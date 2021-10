Castigar a los niños nunca es divertido. Ni para los padres y tampoco para los niños. Hay tantas preguntas en torno al tema de la disciplina, como: ¿A qué edad debería empezar a quitarle la tecnología? ¿O a qué edad ya no es efectivo ponerlo en un rincón? Cada edad requiere un castigo que haga que los niños reflexionen y de ello os queremos hablar precisamente. De cómo castigar a los hijos según su edad.

Cómo castigar a tus hijos según su edad

El castigo no tiene porque ser para los padres su principal herramienta de educación, y tampoco nos referimos a un castigo físico. Estamos hablando de un castigo que sirva para que los niños aprendan las consecuencias de portarse mal o de no hacer caso a lo que les decimos.

Sin embargo, antes de castigar al niño deberemos tener en cuenta su edad para saber qué forma de castigo es la más adecuada para conseguir lo mencionado: que aprendan las consecuencias..

Niños pequeños (3 años)

Cuando los niños son pequeños, bastará con cambiar el tono de tu voz (un “no” fuerte y profundo suele ser suficiente); redirigirlos hacia otra actividad / juguete / etc., o dar un tiempo de descanso (la cantidad de minutos debe ser igual a la edad del niño). Colócalos en un lugar alejado de todo el mundo y de todo lo demás; sin embargo, si no se quedan en ese lugar, ignóralos y no te preocupes: el aspecto más importante de un tiempo fuera es romper el ciclo del comportamiento, no dónde lo gastan.

Niños en edad preescolar (4-5 años)

Usa las mismas pautas que hemos mencionado para los niños de tres años, además de quitarles juguetes o privilegios por un corto tiempo. Por ejemplo, si stu hijo está peleando por un juguete, pon el juguete en tiempo de espera durante 20 minutos. Además, debes aplicar el castigo tan pronto como sea posible después de la mala conducta; si pasa demasiado tiempo entre el comportamiento y la consecuencia, los niños de esta edad no establecerán la conexión.

Niños en edad escolar y preadolescentes (6-12)

Usa los castigos hasta ahora explicados, aunque probablemente tendrás que extender el tiempo para que la efectividad continúe. La pérdida de privilegios o artículos es más efectiva cuando son algo que tu hijo realmente valora. Para los niños mayores, perder tiempo con amigos o con aparatos electrónicos puede ser un poderoso motivador.

Siempre que sea posible, deja que se desarrollen las consecuencias naturales: si tu hijo se niega a cenar, déjalo experimentar la larga espera hasta el desayuno. La expresión de decepción o desaprobación de un padre también puede servir como consecuencia.

Adolescentes (13-18)

¿Qué es lo más importante para tu adolescente? Esos privilegios o artículos especiales serán los más impactantes que perder. Por ejemplo, si tu hijo usa su teléfono después de acostarse, podría perderlo al día siguiente.

Trata de hablar las cosas después para llegar a la raíz del problema y ayuda a tu hijo a comprender cómo los pensamientos y sentimientos se relacionan con el comportamiento. A menudo se puede confiar en que los adolescentes ya saben las reglas de la casa y lo que debería suceder si se violan. Darles una aviso al respecto puede ayudar a mantener su cooperación en el futuro.