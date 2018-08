Ya sabes que vas a tener un niño, pero aún no acabas de encontrar cómo llamarle. Por eso, aunque has consultado a tus familiares, a pesar de intentar llegar a un acuerdo con tu pareja y de ponerte al día de las tendencias, no has dado con el idóneo. En este caso, vamos a intentar ayudarte. De ahí que, a continuación, vayamos a darte a conocer nombres de presentadores para niño que te pueden inspirar.

¿Preparado para descubrirlos?

Roberto

Si hay un presentador que se encuentre ahora viviendo uno de sus mejores momentos profesionales ese es Roberto Leal (1979), que ha estado al frente de dos programas de éxito en TVE como son “OT 2017” y “Bailando con las estrellas”.

Tiene un nombre de origen germánico que significa “hombre muy famoso”. Se atribuye a varones con buen sentido del humor, ingenuos, confiados y con un elevado coeficiente intelectual. A todo eso hay que añadir que son muy meticulosos, que tienen innegables cualidades artísticas y que le otorgan un gran valor a la familia.

De la misma manera, son personas cariñosas, entregadas en su trabajo y con gran capacidad de esfuerzo.

Santi

Aunque gran parte de su carrera la ha desarrollado dentro del ámbito de la interpretación, Santi Millán (1968) se ha convertido en un presentador de éxito en Telecinco gracias a programas como “Got Talent” o “Mi madre cocina mejor que la tuya”.

Proviene del hebreo y significa “recompensado por Dios”. Se establece que los varones que responden al mismo son seguros de sí mismos, poseen un enorme sentido del humor, cuentan con un magnetismo especial y son de pocos amigos aunque muy buenos.

Pueden tener cierta arrogancia, disfrutan estando en familia y poseen cualidades de líder. Todo eso sin olvidar que son personas muy trabajadoras y que, a veces, pueden ser demasiado duros.

Carlos

Dentro del conjunto de nombres de presentadores no podía faltar el de Carlos Sobera (1960), que ahora se encuentra triunfando con dos programas diferentes: “First dates”, en Cuatro, y “Volverte a ver”, en Telecinco. Y todo después de haberlo hecho también con el famoso concurso “50 x 15”.

Carlos es un nombre de origen germánico y significa “el hombre que es libre”. Quien se da en llamar así es una persona de mente abierta, con un gran sentido del humor, emotiva y muy sensata. De la misma manera, hay que destacar que los varones que responden al mismo son metódicos, de fuerte carácter, valientes y muy altruistas.

Asimismo se hace hincapié en subrayar que son cercanos, que le dan mucho valor a la familia y que no tienen problemas en mostrar sus sentimientos abiertamente. Resultan ser también muy creativos y les encanta el poder.

Jorge

En esta lista de presentadores que nos ocupa en los que puedes inspirarte para encontrar el nombre de tu hijo se encuentra el de Jorge. Así, se llaman dos figuras relevantes de la televisión en nuestro país: Jorge Javier Vázquez (1970), presentador de “Sálvame” y “Sálvame Deluxe”, y Jorge Fernández (1972), que está al frente del concurso de Antena 3 “La ruleta de la suerte”.

Comparten un nombre de origen griego, que puede traducirse como “el hombre que fue agricultor”. Se determina que los varones llamados así son creativos, le dan mucho valor a la imagen y tienen una enorme capacidad de trabajo y de esfuerzo. Se entregan por completo en sus relaciones sentimentales, no dudan en luchar hasta alcanzar sus objetivos y se identifican por tener una personalidad complicada y difícil de llevar en muchos momentos.

Tienen un elevado grado de timidez, aunque intenten disimularlo, y le dan mucha importancia tanto a la familia como a la amistad.

Otros nombres de presentadores para niño

Además de los ya citados, hay otra serie de presentadores que te pueden inspirar a la hora de decidir cómo llamar a tu hijo: