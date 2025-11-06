El Padre Custodio Ballester, sacerdote de la Iglesia Católica, ha sido condecorado este jueves con el Premio Freedom Fighters que OKDIARIO ha otorgado a cuatro personalidades con motivo de su X aniversario. El presbítero se hizo conocido por la persecución que sufrió por denunciar los abusos del Islam. En ese sentido, durante su discurso, el cura ha recordado que «en España, hoy, hay sacerdotes perseguidos por predicar el Evangelio, hay ciudadanos procesados por hablar con claridad».

El religioso fue acusado de un delito de incitación al odio por artículos y programas emitidos entre 2013 y 2019 en los que exponía su opinión sobre el islamismo. Detrás del enjuiciamiento se encontraba la Asociación Musulmanes contra la Islamofobia.

Sin embargo, tras un proceso judicial, la Audiencia Provincial de Málaga le absolvió concluyendo que sus expresiones, aunque «ofensivas» o «desafortunadas», no alcanzan el umbral penal exigido para ser consideradas delito de odio.

Entre las publicaciones que fueron juzgadas se encontraba un artículo firmado por el Padre Custodio Ballester titulado El imposible diálogo con el Islam, donde el sacerdote denunciaba que «el islam impulsa con una mano las obras de caridad mientras arma la otra para aniquilar al infiel».

Durante el juicio, el presbítero católico aseguró que sus críticas iban dirigidas al islamismo radical, no a todos los musulmanes, y calificó el delito de odio como «una forma de autocensura». Además, el cura negó querer ofender a nadie con sus intervenciones y escritos.

«Hoy celebramos una victoria. Una victoria jurídica, sí, pero sobre todo una victoria moral. Me enfrenté a la fiscal de odio, no por gusto, sino por deber. Porque cuando la Fiscalía se convierte en instrumento de control y coacción social, cuando se persigue la fe, la palabra y la conciencia, callar es traicionar. Y yo elegí hablar», ha asegurado el sacerdote.

«No fue fácil. Hubo amenazas, hubo difamaciones, hubo intentos de silenciarme. Pero hubo también oración, solidaridad, y una red de corazones valientes que se alzó para clamar por la justicia. A todos ellos, gracias. Vuestra luz me sostuvo cuando la sombra parecía invencible», ha explicado.

Premio a Custodio Ballester

Tras esa lucha en los tribunales, en la que finalmente ha resultado inocente, el Padre Custodio Ballester ha recibido el premio Freedom Fighters de OKDIARIO. En su discurso de agradecimiento, el sacerdote ha recordado que «éste honra la libertad, pero también denuncia la injusticia. Porque no olvidamos que en España, hoy, hay sacerdotes perseguidos por predicar el Evangelio, hay ciudadanos procesados por hablar con claridad, y hay fiscales que ejercen su cargo para perseguir ideológicamente el pensamiento libre».

«A ellos les digo: no nos van a doblegar. La verdad no se encarcela. Porque, gracias a Dios, la judicatura española, a día de hoy, sigue siendo independiente y sensata, a pesar de tantas presiones», ha expuesto el condecorado.

Además, Custodio Ballester ha agradecido «en especial a OKDIARIO y a los medios valientes que rompieron el cerco del silencio, a los juristas que defendieron el derecho sin miedo, y a cada persona que rezó, habló, escribió o, simplemente, no se dejó engañar», a los que dedica el premio.

«No luchamos por privilegios, sino por principios. No pedimos impunidad, sino justicia. No queremos imponer, sino defender lo que nos quieren arrebatar: la libertad de creer, de hablar, de vivir según nuestra conciencia», ha sentenciado el presbítero, que ha advertido que «la libertad, cuando se defiende con fe y coraje, siempre acaba venciendo».