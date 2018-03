Si tienes hijos pequeños, sin lugar a dudas, debes velar por su salud y eso pasa, entre otras cosas, por conseguir que coman adecuadamente. Y es que esta es la base para que crezcan sanos y fuertes. En este caso queremos ayudarte. Por ese motivo, te vamos a dar a conocer algunos de los errores habituales en la alimentación infantil.

De esta manera, podrás comenzar a tomar medidas, a dejar de realizarlos en pro del bienestar de tus pequeños. Toma nota:

Obligarles a comer un alimento

Numerosos son los padres que afirman que sus hijos rechazan de manera abierta un producto en concreto. Y también son muchos los que manifiestan que lo que hacen para conseguir que se lo coman es obligarles sí o sí a que lo ingieran. Pues bien, según nutricionistas y educadores, eso es un grave error. ¿Por qué? Porque lo que se conseguirá es que rechacen más abiertamente ese alimento, que lo asocien a castigo y que, por tanto, muestren más reticencia aún a incluirlo en su dieta.

Ponerles verduras y pescados “aburridos”

Todos sabemos que la comida a cualquiera “nos entra por los ojos”. Sin embargo, hay padres que no tienen esto en cuenta y no dudan en poner a sus hijos platos de verduras y pescados “aburridos”. Es decir, sin ningún tipo de creatividad. De ahí que en un gran porcentaje de casos no consigan que los niños los coman.

Por eso, para lograr que no pongan reparos a la hora de comer ese tipo de productos a los que son tan reacios hay que desarrollar la imaginación. Se puede conseguir que los ingieran simplemente con algo tan sencillo como haciéndoles que en el plato adquieran formas de cara, de paisajes, de personajes de su serie de dibujos favoritos, de animales…

Optar por los zumos envasados

De la misma manera, otro error habitual en la alimentación infantil es sustituir las frutas por los zumos envasados. Es decir, permitir que los pequeños beban estos en lugar de una pieza de fruta en concreto. Y es un grave fallo porque esas bebidas no son tan saludables como el alimento en sí, tienen muchos azúcares, no les aportan fibra…

No controlar la bollería y golosinas que entran en casa

Por supuesto, tampoco podemos pasar por alto que otro error es el de no controlar las cantidades de golosinas y de bollería que hay en casa. Se aconseja que no se les prohíban a los niños, porque eso hará que tengan más ganas de comerlas y que aprovechen cualquier circunstancia para hacerlo.

Lo recomendable es que se evite tener productos de ese tipo en el hogar porque no son saludables, aportan muchas grasas y azúcares…Hay que pensar en otra clase de alimentos que sí sean aconsejables que los coman como sustitución de los citados.

Otros errores en la alimentación infantil

Además de los expuestos, tenemos que afirmar que hay otra serie de errores que se cometen en la alimentación de los más pequeños de la casa. Nos estamos refiriendo a fallos como los siguientes:

No dar ejemplo . Es decir, no se puede conseguir que los niños coman un producto en concreto si ven que sus padres no lo ingieren nunca. Para animarles a que lo tomen y para evitar el rechazo es fundamental que los menores vean a los adultos comiéndolo de forma frecuente.

. Es decir, no se puede conseguir que los niños coman un producto en concreto si ven que sus padres no lo ingieren nunca. Para animarles a que lo tomen y para evitar el rechazo es fundamental que los menores vean a los adultos comiéndolo de forma frecuente. No dejarles entrar en la cocina. En numerosas ocasiones se prohíbe a los pequeños que accedan a esa estancia de la casa cuando se está preparando la comida. No obstante, salvo casos excepcionales en los que haya aceite que está “saltando”, no se les debe impedir que entren en esa. El hecho de que estén en esa habitación les va a permitir despertar interés por la cocina, acabar con el rechazo a ciertos productos, estrechar los vínculos afectivos con sus padres al pasar tiempo con ellos…Eso sin pasar por alto que es una manera de que empiecen a colaborar en las tareas del hogar.

A grandes rasgos estos son los principales errores que se cometen por los adultos dentro de la alimentación infantil. Ahora que los conoces es la manera de evitarlos, en el caso de que caigas en alguno, en pro de la salud y el bienestar de tus hijos.