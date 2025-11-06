Verstappen vuelve al lugar de su obra maestra: ¿su última oportunidad de pelear el título está en Brasil?

Max Verstappen vuelve al lugar de su obra maestra, en el que encargó su cuarto título de Fórmula 1, todos ellos consecutivos. El Gran Premio de Brasil se presenta para el tetracampeón del mundo como, quizá, su última oportunidad de aferrarse a la pelea contra los McLaren por el Mundial de 2025, ya que las condiciones del circuito de Interlagos equiparan a todos y ahí el piloto holandés se desempeña como nadie.

El de Red Bull firmó la actuación de su vida en una carrera que, como todo el fin de semana en la edición del año pasado, estuvo marcada por agua. De hecho, su inicio se retrasó porque la clasificación tuvo lugar en la misma mañana del domingo. Verstappen culminó una de las mejores salidas que se recuerdan en la F1 reciente, escalando del decimoséptimo al décimo en la primera vuelta.

El holandés, que salía muy retrasado por el caos de la clasificación, cabalgó como nunca, ayudándose de cualquier incidente como el accidente de Lance Stroll o el de los Williams para permanecer en pista durante el coche de seguridad decisivo, colocarse segundo detrás de Esteban Ocon y engullir al francés con el abandono de Carlos Sainz.

Verstappen, del decimoséptimo al primero, ya lideraba la carrera en la vuelta 39 y pilotó a placer durante las últimas 32. En esa ocasión, pese a tener a un tímido Lando Norris por detrás en la lucha por el título, el Red Bull era incluso peor que el actual, por lo que es de esperar otra machada del holandés en una cita que mide a los McLaren y su dominio a lo largo de la mayoría del campeonato.

Así son las cuentas para Verstappen

Max, con 321 puntos, está a 35 del segundo, Oscar Piastri (356), que fue adelantado en la carrera anterior en México por su compañero, Norris (357). El Mundial está en 36 dígitos y Verstappen quiere morder como nunca en Sao Paulo, donde quizá reside su última y más potente oportunidad de ganar su quinto Mundial seguido, que de conseguirlo sería sin duda uno de los más milagrosos de la historia de la F1.

Después de Brasil, quedarán 91 puntos en juego, más que de sobra para que se mantenga esa pelea a tres a no ser que el holandés quede muy descolgado y sea virtualmente imposible. Ante Verstappen, tres circuitos que favorecen a McLaren y desafían a Red Bull como son Las Vegas, Losail y Abu Dabi.