Marcelo Gullo, un doble héroe

Marcelo Gullo fue a la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona a presentar su último libro dedicado a la batalla de Lepanto, y se vio en medio de una guerra, pero no contra el Islam, sino contra el fanatismo separatista que ha convertido a los campus catalanes en un auténtico foco de odio hacia la libertad de expresión. Viniendo de Argentina, un país en el que la violencia política provocada por el peronismo es casi un deporte nacional, seguro que no se escandalizó. Máxime cuando la entidad organizadora del acto era S’ha Acabat!, ya que no hay luchador contra el fanatismo separatista y ultraizquierdista – como es el caso de Gullo – que no sepa lo que estos chicos sufren cada día en las facultades catalanas.

Para quien no la conozca, la Facultad de Derecho de la UB es una especie de oasis dentro del fanatismo que predomina en las universidades públicas catalanas. Desde tiempos inmemoriales los grupos de estudiantes críticos con el separatismo han sido fuertes en este centro, y se ha mantenido un cierto equilibrio en el que se podían organizar actos de talante constitucionalista. Vamos, que Marcelo Gullo – uno de los historiadores más prestigiosos del Cono Sur y uno de los grandes luchadores contra la Leyenda Negra – aterrizaba en un buen lugar. Pero ya no quedan oasis en la Cataluña de Salvador Illa, porque cualquier lugar es susceptible de convertirse en objetivo de las bandas de la porra que campan a sus anchas, y no solo en las universidades.

Si una banda de camorristas fue desfilando pegando gritos desde fuera de la facultad hasta el aula en la que se hacía la presentación es porque están muy acostumbrados a hacer lo que les da la gana mientras decanos y rectores miran hacia otro lado. Por suerte para los asistentes al acto esta vez las autoridades académicas – ya les dije que Derecho es diferente – decidieron no hacer la vista gorda y llamaron a los Mossos d’Esquadra para que hicieran su trabajo. Y lo hicieron y aunque tuvieron que montar un cordón policial alrededor del aula, Marcelo Gullo pudo presentar su libro. Ver la cara de satisfacción de este prestigioso historiador al finalizar el acto, rodeado de los jóvenes de S’ha Acabat! y con el gran Xavier Rius haciendo de cronista del evento, solo puede proporcionar bienestar a cualquier español de bien. Los fanáticos no consiguieron su objetivo e incluso la pancarta principal que enarbolaban acabó en manos de los asistentes a la presentación.

Mientras el ministro Albares humilla a España pidiendo perdón al Gobierno mexicano que no para de insultar a nuestro país hay compatriotas del otro lado del charco que defienden el legado común, como es el caso de Marcelo Gullo. Su testimonio es el de un héroe en su país, porque durante el peronismo el hecho de defender la Hispanidad era estar contra el poder político que favorecía el discurso negrolegendario. Gullo es, por lo tanto, un doble héroe, por luchar en Argentina contra la Leyenda Negra y en España contra la intolerancia del separatismo y el ultraizquierdismo. Lo ha hecho en multitud de ocasiones, porque tanto en Cataluña, como en el resto del país, hay mucha batalla cultural que dar. Y este prestigioso historiador es un aliado de primer orden a la hora de defender la libertad de pensamiento y el debate enriquecedor. Y a esta lucha siempre se sumarán los jóvenes de S’ha Acabat!, que el pasado lunes volvieron a dar un ejemplo de lo que es decir «no» a los que buscan violar nuestros derechos civiles.