El Stig se mantiene líder a falta de la jornada final del Europeo de Cape 31

El Stig, de Alessandro Rombelli (Italia), se mantiene al frente del Campeonato de Europa de Cape 31 que organiza el Real Club Náutico de Palma tras la tercera jornada, en la que sólo se ha podido disputar una manga aprovechando el viento de primera hora de la mañana. Gracias a su quinto puesto de hoy, el equipo italiano conserva el liderato con siete puntos de ventaja sobre el Black Seal (Reino Unido) y once sobre el Pacific Yankee (Estados Unidos), a falta de la jornada definitiva del domingo.

El austriaco Stella Maris, de August Schram, cuarto en la general, ha sido el mejor del día en una prueba que dio comienzo a las 9.30 horas y se disputó con viento de componente norte de 8-9 nudos. El Comité de Regatas consiguió dar la salida antes de que el terral se desvaneciera por completo. Tras completar la manga, hubo dos intentos de salida con llamada general, pero finalmente el viento desapareció.

Hasta el momento, el campeonato se está caracterizando por la falta de viento, consecuencia de la situación de inestabilidad meteorológica que afecta al archipiélago. Aunque hoy ha sido un día soleado, no se han dado las condiciones idóneas para que saltara el Embat típico de la Bahía de Palma. Con todo, el empeño y la constancia del Comité de Regatas han permitido completar tres mangas desde el pasado viernes.

La flota está compuesta por 24 embarcaciones de 13 países, entre ellos Reino Unido, Italia, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Francia, Turquía y Portugal, lo que convierte esta edición en la segunda más numerosa e internacional de la historia de la clase. El Real Club Náutico de Palma cuenta con la representación local del MeerBlick, de la armadora alemana afincada en Mallorca Gaby Pohlmann, que no está teniendo una buena actuación y de momento ocupa la decimoctava plaza.

El Cape 31, diseñado por el arquitecto naval Mark Mills, es un monotipo de 9,6 metros de eslora que destaca por su ligereza, gran superficie vélica y altas prestaciones, lo que le permite alcanzar elevadas velocidades en condiciones de viento moderado. Su formato de competición en tiempo real garantiza regatas muy igualadas.

La organización espera poder celebrar mañana domingo, a partir de las 12.00 horas, la jornada final del campeonato con la entrada de la esperada brisa térmica.