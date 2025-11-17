Piden 14 años de cárcel para el atracador de Pau Rigo por secuestrar e intentar matar a un joven en Palma

Freddy Escobar, vuelve a las andadas. El que fuera uno de los atracadores del jubilado Pau Rigo, volverá a sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados. La Fiscalía ha solicitado una pena de catorce años de prisión para el principal encausado en un caso de secuestro y agresión ocurrido la madrugada del 9 de noviembre de 2024 en un inmueble conocido en la zona como el Edificio de los Horrores, situado en la calle Reyes Católicos 31 de Palma.

Según el escrito fiscal, los procesados Fredy Escobar y Dani Hurtado acudieron al domicilio de la víctima para convencerla de que los acompañara hasta la vivienda del propio Hurtado, ubicada en el primer piso del mismo edificio. Una vez en el interior, donde ya se encontraban el resto de acusados (5 en total), la víctima fue supuestamente sometida a una brutal agresión.

El informe detalla que los acusados golpearon repetidamente a la víctima con extrema violencia mientras le exigían información sobre el paradero de una suma de dinero. Escobar habría utilizado una barra de hierro para propinar varios golpes, mientras otro de los procesados intentó agredir al afectado con un cuchillo, sin conseguirlo. Posteriormente, uno de ellos se hizo con un martillo, con el que golpeó el brazo de la víctima hasta inmovilizarla, sentarla y proceder a atarla y amordazarla.

Durante el ataque, todos los procesados participaron propinando patadas y puñetazos. Como consecuencia, la víctima sufrió fractura de los huesos propios de la nariz, fractura del suelo de la órbita del ojo izquierdo, además de un importante edema y hematoma periorbitario, lesiones que requirieron asistencia inmediata y tratamiento quirúrgico posterior.

La Fiscalía pide para el principal acusado nueve años de prisión por secuestro y cinco años por lesiones causadas con instrumento peligroso. La misma pena es solicitada para otros cinco implicados en los hechos. Además, los procesados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la víctima con 1.500 euros por las lesiones y 25.000 euros por los daños morales.

La víctima de la brutal paliza que le asestó Fredy, uno de los atracadores del anciano Pau Rigo, se hizo el muerto para que dejaran de torturarlo y no acabarán con su vida. Esta agresión, se produjo justo 24 horas más tarde de que el colombiano prestara declaración en la Audiencia de Palma por la muerte de su hermano en el asalto de la vivienda del jubilado de Porreres.