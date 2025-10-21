El Palmer se juega hoy en Gipuzkoa su futuro en la Copa

El Palmer Basket Mallorca Palma debuta en la Copa de España en el feudo del Gipuzkoa Basket este martes a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la ronda de dieciseisavos de final de una competición en la que la imprevisibilidad es el factor más preponderante. La eliminatoria es a partido único y el vencedor reservará un billete para la siguiente fase, los octavos de final.

El elenco conducido por Marco Justo confronta sus facultades ante un conjunto que aglomera una cantidad apreciable de recursos individuales y colectivos. El bando turquesa tiene disponibles a todos sus integrantes para la contienda, a excepción del exterior portugués, Nuno Sá. El jugador vinculado con el club, Álex Almenta, ayudará a sus compañeros en el duelo.

El Gipuzkoa Basket se adjudicó su primer triunfo de la campaña en la pasada jornada de la Primera FEB frente al Cartagena. El escolta estadounidense, Lance Terry, se marchó hasta los 23 puntos y fue el baluarte de los discípulos de Sergio García. El bloque donostiarra posee una serie de referentes diferenciales en el juego.

El base, Nacho Arroyo, es el responsable de ordenar las acometidas de su equipo. El director de orquesta de 1,88 m promedia cinco asistencias por envite y ejecuta con éxito un 43,5% de sus lanzamientos desde la larga distancia. El ala-pívot georgiano, Giorgi Korsantia, es un guerrero en las cercanías del aro y un dolor de cabeza constante para sus oponentes. El rebote es una de las principales fortalezas grupales del adversario.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, y el capitán, Joan Feliu, han analizado el enfrentamiento ante los medios de comunicación. El técnico ha afirmado: “Afrontamos el partido con la misma idea y filosofía que cualquier otro; el objetivo es seguir creciendo como equipo y competir los 40 minutos”.

Justo ha apuntado: “Nos enfrentamos a un buen equipo; hay que coger su historial de victorias con pinzas; han jugado contra el Obradoiro, Estudiantes y Leyma Coruña”. Joan Feliu ha destacado: “El objetivo es que el partido nos sirva, competir durante todo el encuentro y seguir creciendo».