Una niña de 9 años destapa en una charla escolar del 25N que había sido violada por su tío en Palma

Una alumna de tan sólo 9 años reveló a sus profesores que había sido víctima de agresiones sexuales por parte de su tío, con quien convivía, tras participar en una charla organizada por su colegio con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia sobre la Mujer. La confesión de la menor se produjo durante una actividad destinada a sensibilizar a los estudiantes sobre la violencia de género.

Los docentes del centro, siguiendo los protocolos establecidos para casos de posibles abusos a menores, comunicaron inmediatamente la situación a la madre de la niña y a las autoridades competentes. La madre presentó la denuncia correspondiente ante el juzgado de guardia y en la Policía Nacional.

Tras la denuncia, la menor fue trasladada al hospital Son Espases, donde fue atendida por profesionales médicos que realizaron un examen completo para evaluar su estado y buscar indicios que corroboraran los hechos relatados.

Agentes de la UFAM (Unidad Familia Mujer) de la Policía Nacional intervino de manera inmediata. Funcionarios especializados en la protección de menores y delitos contra mujeres se hicieron cargo del caso, tomando declaración a la niña y a su madre, y recabando información relevante sobre la situación familiar y los hechos denunciados.

Esa misma tarde, las autoridades procedieron a la detención del sospechoso, un hombre de aproximadamente una treintena de años, que se encuentra actualmente en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El colegio, por su parte, reafirmó su compromiso con la protección de los alumnos y la aplicación de protocolos de actuación ante situaciones de riesgo. La institución destacó la importancia de este tipo de actividades educativas, que pueden brindar a los menores un espacio seguro para expresar situaciones de abuso o maltrato.

Este caso pone de relieve la importancia de la sensibilización sobre la violencia de género y la necesidad de protocolos claros en los centros educativos para garantizar la seguridad y el bienestar de los alumnos.