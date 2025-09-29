Muere una acróbata española de 27 años tras caer de un trapecio en un circo alemán

Una acróbata mallorquina de 27 años de edad ha fallecido este sábado tras caer desde una altura de cinco metros mientras realizaba una función en la ciudad de Bautzen, en Sajonia (Alemania). La víctima, Marina B, cayó desde el trapecio enfrente de unos cien asistentes y murió en el mismo lugar del accidente.

Marina inició su carrera en el mundo del circo en el año 2018 y había realizado espectáculos en países como España, Andorra, Polonia y Alemania, donde estaba afincada. Era una gran apasionada del circo y tenía grandes habilidades artísticas.

El incidente causó gran conmoción entre el público, que se marchó de la carpa impactado por el fallecimiento de la mujer. La Policía Local del lugar puso a disposición de los asistentes líneas de atención telefónica para ayudar a los más conmocionados. «Es importante ayudar a los niños antes de que se genere un trauma», aseguró el portavoz policial Stefan Heiduck.

Para el presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, el accidente de la acróbata mallorquina «es una experiencia terrible, un shock, sobre todo para los visitantes y los niños».

«Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. Pero también son conscientes de ello. La mujer debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo», ha afirmado Huppertz.

Para la policía, se trata de un accidente laboral, a falta de terminar la investigación, ya no hay indicios de culpa ajena ni fallos en el montaje de los equipos.

El circo donde actuaba la joven mallorquina de 27 años ya había dado su primera función el viernes y estaban previstas más actuaciones esta semana, aunque ahora lo más probable es que se desmonte la carpa.

También se ha pronunciado sobre el accidente el alcalde de Bautzen, Karsten Vogt: «En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente».