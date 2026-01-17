Con la mirada en el palco

Si el Mallorca no fuera el que es en estos momentos, el hecho de que el Athletic atraviese por su peor temporada de los últimos años podría ser un dato a tener en cuenta. Por desgracia a los de Arrasate no se le dan bien ni los desahuciados y aun menos aquellos que solo se hallan en declive o baja forma.

En la rueda de prensa programada antes de cada partido, Jagoba ha dicho que su equipo ha hecho una mala primera vuelta. Se ha quedado corto. Ha completado un mal año. También ha convocado al recién llegado Kambula «un fichaje de cara al futuro», si juega un par de minutos Dani Rodríguez volverá a protestar, aunque ya sea desde la distancia y sin ofensa personal. En este punto habría que felicitar a Pablo Ortells, por su celeridad en fichar con tanta antelación pensando en la campaña 2026-27 ya que, normalmente, espera al 31 de agosto. Que lo que necesite el equipo sea urgente, de eso, si acaso, ya hablará otro día. Bueno, también ha sido convocado Raíllo aunque no vaya a jugar y, ya puestos, el «Pichu» Cuéllar y Salhi….todos salvo Maffeo, sancionado, y Morlanes, lesionado. Tampoco es que les vayamos a echar de menos.

Ernesto Valverde también viaja con ausencias, Laporte, Vesga, Beñat, Maoran, Yeray, pero, a diferencia de los locales, tiene banquillo. Unai Simón, Gorosábel, Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Jauregizar, Iñaki, Sancet, Nico y Guruceta componen un once más que fiable y temido. Por si acaso: Lekue, Adama, Rego, Unai Gómez, Robert Navarro…….Nada que añadir.

José Luis Guzmán Mansilla repite en Palma. Debutó ante el Celta (1-1) sin pecado mortal. Dirigió a los tres meses el Villarreal-Mallorca donde se equivocó en un penalti de Raíllo que rectificó a instancias de Del Cerro Grande, en el VAR. Cierto que estuvo más quisquilloso con las protestas visitantes que las locales, pero nada grave. Es su primera experiencia en Primera, colega de Munuera Muntero (Jaén) el más benjamín de la categoría, 30 años, parco en tarjetas. El Athletic le tuvo en Elche (0-0). Nada que objetar.