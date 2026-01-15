Meliá llega al paraíso: así es Meliá Whale Lagoon, su nuevo hotel en Maldivas

Meliá Hotels & Resorts da un paso clave en su expansión internacional con su llegada a Maldivas, uno de los destinos más exclusivos del mundo. Este 15 de enero abre Meliá Whale Lagoon Maldives, un resort todo incluido de cinco estrellas que combina lujo, naturaleza y experiencia local en pleno océano Índico, reforzando la apuesta del grupo por el turismo premium en enclaves paradisíacos.

Situado en el espectacular South Ari Atoll, este enclave ha sido diseñado para quienes buscan experiencias auténticas: escapadas románticas para parejas, momentos de desconexión para familias y aventuras para los amantes de los deportes acuáticos.

Llegar a Meliá Whale Lagoon Maldives es parte de la experiencia: tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Malé, los huéspedes disfrutarán de un traslado en hidroavión de apenas 30 minutos hasta este enclave único. Una vez allí, se abre la puerta a uno de los santuarios marinos más fascinantes del mundo: el Área Marina Protegida de South Ari (SAMPA), célebre por sus avistamientos de tiburones ballena y mantarrayas durante todo el año. Aquí, la naturaleza se vive en primera persona gracias a actividades como snorkel, buceo, paddle surf y kayak.

El resort cuenta con un total de 100 villas privadas frente al océano, diseñadas para ofrecer privacidad y conexión con la naturaleza. Entre ellas, destacan las Water Villas, suspendidas sobre las aguas turquesas del Índico, que permiten despertar cada mañana con vistas infinitas al horizonte.

Para quienes buscan una experiencia aún más exclusiva, las Sunset Suite Villas con piscina privada son la opción perfecta: espacios amplios, piscina propia y atardeceres de película. Por último, las Beach Villas, situadas a pie de playa, son ideales para quienes desean sentir la arena blanca bajo sus pies desde la puerta de su habitación.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica que celebra los sabores del mundo: cuatro restaurantes y bares que fusionan cocina mediterránea e internacional, dos piscinas infinitas y un spa, donde los huéspedes podrán disfrutar de rituales de bienestar, tratamientos corporales y espacios de relajación como sauna y baño de vapor. Además, el resort ofrece un programa de entretenimiento para todas las edades, que incluye música en vivo, cine bajo las estrellas, clases de cocina y actividades para los más pequeños.

Con esta apertura, Meliá reafirma su vocación de ofrecer experiencias memorables. «Maldivas es la esencia de nuestro propósito: crecer en los destinos más exclusivos del mundo y crear momentos únicos en esos entornos incomparables, con la hospitalidad que define a Meliá», ha asegurado Gabriel Escarrer, presidente y CEO del grupo.

Además, esta apertura marca el debut de Meliá en Maldivas, pero no será la única. Próximamente, la compañía sumará al portfolio el exclusivo Hotel Amilla, ubicado en el corazón de Baa Atoll, Reserva de la Biosfera de la UNESCO, que se unirá al portfolio de la marca de lujo The Meliá Collection.