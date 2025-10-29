Meliá abrirá su primer hotel en Bahréin con apertura prevista para 2027

Meliá Hotels International ha anunciado la firma de su primer hotel en Bahréin, ubicado en la isla artificial Amwaj, un proyecto de la marca Meliá Hotels & Resorts que abrirá sus puertas en 2027, según un comunicado de la hotelera española.

El establecimiento contará con 150 habitaciones de hotel y 106 Branded Residences gestionadas por la compañía, además de disponer de cinco piscinas, zonas de restauración y retail, espacios dedicados al wellness, jardines y una amplia gama de instalaciones para eventos y reuniones.

Además, como elemento distintivo del proyecto, la empresa incorporará Beso Beach, el reconocido beach club internacional, con su propuesta gastronómica de autor, cabañas privadas y espacios reservados para miembros.

Sobre el destino, desde la hotelera ha destacado que Bahréin se ha posicionado como uno de los mercados turísticos más dinámicos de la región, impulsado por una «sólida» estrategia gubernamental, infraestructura moderna y una «clara apuesta» por la diversificación económica a través del ocio y la cultura.

Para el presidente y CEO de Meliá, Gabriel Escarrer, Bahréin representa una «oportunidad única» para impulsar la presencia de la cadena en Oriente Medio.

«Su creciente influencia como mercado emisor, junto con el desarrollo de destinos de alto valor, lo convierten en un eje estratégico para nuestras marcas. Por ello, estar presentes y ser reconocidos en una región que está redefiniendo el turismo global es parte esencial de nuestra visión a largo plazo», ha añadido.

Meliá gestionará los hoteles de Messi

Meliá y los hoteles propiedad de Leo Messi, MiM, han firmado una alianza por la que Meliá gestionará, a partir del 1 de noviembre, los hoteles del futbolista, que pasarán a integrar la exclusiva marca de hoteles singulares denominada «The Meliá Collection».

El grupo de hoteles boutique de lujo cuenta con 6 establecimientos en destinos exclusivos, en lugares privilegiados de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, así como en Andorra.

Los hoteles MiM representan la consolidación de la apuesta por el sector hotelero de alto nivel y sus establecimientos evocan la impronta y personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.