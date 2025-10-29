Halloween es una fiesta que se celebra cada año el 31 de octubre, la víspera del Día de Todos los Santos, y es de especial interés conocer cuál es su origen. Es una noche en la que las calles se llenan de niños disfrazados de fantasmas, brujas, vampiros y otros seres terroríficos, que van de casa en casa pidiendo dulces con la frase «truco o trato». También es una noche en la que se decoran las casas con calabazas iluminadas, se encienden hogueras, se cuentan historias de miedo y se ven películas de terror. Pero, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Qué significado tiene? ¿Qué ritos y leyendas se esconden detrás de Halloween? Ésta es la espeluznante historia que hay detrás de Halloween.

Halloween tiene raíces que se remontan a festivales antiguos, como Samhain, una festividad celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. En esta noche, se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra, lo que llevó a la costumbre de encender hogueras y usar disfraces para ahuyentar a los fantasmas. Una curiosidad interesante es que la tradición de tallar calabazas, conocida como «Jack-o’-lantern», proviene de una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack que engañó al diablo. Con el paso del tiempo, Halloween se ha convertido en una de las festividades más lucrativas, generando miles de millones en ventas de disfraces, dulces y decoraciones.

Cuál es el origen real de Halloween

¿Por qué estamos hablando de la espeluznante historia que hay detrás Halloween? Es simple. Porque muchos de nosotros pensamos que esta fiesta nació en Estados Unidos.

En realidad, es una fiesta irlandesa relacionado a con la cosecha, pero también con los muertos y los espíritus. La palabra Halloween es una forma contraída de: «All Hallow’s Eve», que significa la víspera de Todos los Santos. Una celebración que surgió a raíz del Samhain (en lengua celta se pronuncia Sauin), una fiesta que se corresponde con el Año Nuevo celta y marca el comienzo del invierno.

Pero tiene un significado aún más intrínseco y algo espeluznante, la luz que da paso a la oscuridad, en la noche entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Acerca del origen de Halloween, los celtas eran muy agradecidos a los dioses, de modo que no dudaban en aprovechar lo que para ellos era el nuevo año y la llegada del invierno para exorcizar la oscuridad, iluminado las calles con linternas confeccionadas y talladas con nabos, guiando el camino a los espíritus que la noche del 31 de octubre podían cruzar el umbral del reino de los muertos y regresaban al mundo de los vivos para asustarlos.

Los espíritus iban disfrazados y tocaban las puertas de todos. Quien regalaba comida tenía suerte. Y quien no daba nada, obtenía desgracias. De ahí el dicho: «¿truco o trato?». El Halloween moderno tal como lo conocemos hoy en día se formó principalmente en Estados Unidos, gracias a la influencia de los inmigrantes irlandeses y escoceses que llegaron al país en el siglo XIX. Ellos llevaron consigo muchas de sus tradiciones ancestrales, como el guising o el tallado de nabos con formas grotescas para iluminarlos por dentro con velas. Sin embargo, al encontrar escasez de nabos en América, optaron por usar calabazas, que eran más abundantes y fáciles de tallar.

Calabazas

¿Por qué el símbolo de Halloween es la calabaza tallada e iluminada con velas? Según cuenta la leyenda Jack-O’-Lantern, fue un astuto ladrón irlandés que, en la noche de Samhain, le jugó una buena mala pasada a Satanás, logrando vivir más de lo que el destino había elegido para él.

Cuando murió, por esta razón, fue rechazado en el Cielo y por lo que fue condenado a vagar por la tierra. Para iluminar su camino, puso una brasa encendida en un nabo que le dio el diablo.Pero cuando la tradición y la fiesta irlandesa viajó hasta Estados Unidos con los irlandeses que emigraron a América, la tradición de tallar e iluminar un nabo pasó a ser la de hacer lo propio pero con una calabaza. En Estados Unidos no había nabos grandes y grandes, por lo que comenzaron a usar calabazas, que además eran mucho más fáciles de tallar.

Por qué se celebra la noche de los muertos

